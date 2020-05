Giro e Vuelta sobrecarregam calendário em Outubro

A reformulação do calendário competitivo do ciclismo vai fazer do próximo Outubro um mês de grande actividade. A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou nesta terça-feira que a Volta a Itália e a Volta a Espanha começarão nessa altura, empurrando para o mesmo período duas das mais importantes provas internacionais.

O Giro tem como data de partida o dia 3 de Outubro (e acaba a 25), enquanto a Vuelta irá arrancar no dia 20 (e termina a 8 de Novembro). Ainda antes de terminar o mês, haverá lugar ao Paris-Roubaix (25) e ao Tour da Lombardia (31), enquanto o Tour da Flandres decorrerá no dia 18.

“Vamos alternar corridas por etapas e provas de um dia em Agosto, o que permite aos ciclistas readaptarem-se gadualmente ao ritmo das competições depois de três meses de actividade limitada. O Tour, os Mundiais de estrada, o Giro, o Tour da Flandres e, para fechar a época, a Vuelta”, explicou a UCI, em comunicado.

O organismo, de resto, já tinha adiantado, em Abril, que a Volta a França seria disputada de 29 de Agosto a 20 de Setembro.