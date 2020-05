Nacional e Farense vão subir à I Liga na próxima época

Vão mesmo existir promoções e despromoções na II Liga e a decisão foi tomada nesta terça-feira, após uma reunião extraordinária da direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). Nacional e Farense, os dois primeiros classificados à data da paragem, vão subir à I Liga em 2020-21, enquanto Casa Pia e Cova da Piedade fazem o percurso oposto, descendo ao Campeonato de Portugal.

“A direcção da Liga Portugal realizou uma reunião de carácter extraordinário, na manhã desta terça-feira, e na qual estiveram presentes por videoconferência todos os elementos que compõem o elenco directivo, como são os casos dos representantes de SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, CD Tondela, Gil Vicente FC, Leixões SC, CD Mafra, CD Cova da Piedade e FPF”, informou o organismo liderado por Pedro Proença.

Salvaguardando que a decisão de não retomar os jogos da II Liga foi da competência do Governo, a LPFP viu-se obrigada a decidir como seriam processadas as subidas e descidas de divisão, nomeadamente depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter indicado os dois clubes do Campeonato de Portugal que vão participar no segundo escalão profissional na próxima época (o Vizela e o Arouca).

Nesse sentido, decidiu a direcção da LPFP promover o Nacional da Madeira e o Sporting de Farense à I Liga, ao mesmo tempo que confirmou a despromoção ao Campeonato de Portugal da Cova da Piedade e do Casa Pia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na sequência do que já tinha sido debatido na reunião da passada sexta-feira, foi ainda aprovada a criação de um fundo de apoio aos clubes da II Liga, “por forma a atenuar os efeitos da paragem antecipada determinada e que terá o valor total de 1,52 milhões de euros”. Um montante que combina o fundo de solidariedade (550 mil euros), custos relativos à operação dos 90 jogos do escalão que não vão realizar-se (500 mil euros) e o fundo de infraestruturas (470 mil euros).

Adianta a direcção liderada por Pedro Proença que o regulamento de acesso a este fundo de apoio “será aprovado nos próximos dias e está previsto que a primeira metade do valor cedido às Sociedades Desportivas esteja disponível a 15 de Maio”.

De resto, este valor junta-se ao milhão de euros entretanto cedido pela FPF referente ao fundo de infraestruturas, perfazendo o total de 2,52 milhões de euros. Montante que será atribuído de forma equitativa (180 mil euros para cada uma das 14 sociedades desportivas), exceptuando as equipas B e os emblemas promovidos ao primeiro escalão.