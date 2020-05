Europeus de natação adiados para Maio de 2021

Os Europeus de natação de piscina longa, saltos, artística e mar aberto, previstos entre 11 e 24 de Maio deste ano, em Budapeste, foram reagendados para Maio do próximo ano, igualmente na capital húngara, anunciou nesta terça-feira a organização.

De acordo com um comunicado da Liga Europeia de Natação (LEN), a competição, que já tinha sido adiada para Agosto devido à pandemia da covid-19, vai agora decorrer de 10 a 23 de Maio de 2021, com a “total cooperação e concordância” da federação e do governo húngaro.

“Acreditamos que é realista ter esperança que em Maio de 2021 a situação já esteja normalizada e que possamos organizar um evento de excelência”, explicou o presidente da LEN, o italiano Paolo Barelli.

Solução diferente foi encontrada para as competições europeias de polo aquático da temporada 2019-20, tanto masculinas como femininas, com todas a serem dadas como canceladas.

“Foi uma decisão muito difícil de tomar, mas tendo em conta as circunstâncias, foi a decisão apropriada. A principal preocupação é a saúde e a segurança de todos os atletas, treinadores e família da LEN. Com esta decisão, estamos a proteger todos e, ao mesmo tempo, arranjar tempo para iniciarmos a próxima época mais fortes”, disse Barelli.

Esta decisão surge um dia depois do adiamento dos Mundiais de natação para 2022. A competição, agendada para Fukuoka, no Japão, foi recalendarizada para o mesmo local, mas no período entre 13 e 29 de Maio de 2022, indicou a Federação Internacional (FINA).