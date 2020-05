A Vodafone quer dar 100 mil euros aos músicos portugueses

A partir desta terça-feira, e até 22 deste mês, os músicos portugueses podem submeter uma canção original e inédita à Vodafone. A ideia é distribuir, entre as 20 seleccionadas por um júri ligado à rádio Vodafone FM, uma verba de cem mil euros.

As canções vencedoras terão direito a estreia nessa mesma rádio e integrarão uma compilação chamada Inéditos Vodafone, o nome do concurso. Depois, quando as condições assim o permitirem, será também organizado um concerto com os 20 músicos vencedores.

A candidatura poderá ser feita no site da plataforma Portugal entra em Cena, que serve para empresas investirem em projectos artísticos, e à qual a Vodafone se juntou. Tal como muitos trabalhadores de outros ramos duramente afectados pelas medidas de confinamento, os músicos portugueses sofreram bastante com a pandemia. Na sua maioria trabalhadores precários, viram as suas actuações ao vivo, de onde provém uma boa parte do seu rendimento, serem canceladas ou adiadas.