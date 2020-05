Stephenie Meyer, a autora de Crepúsculo, vai acrescentar um novo romance à saga

A autora da saga Luz e Escuridão, que narra a história de amor entre a humana Bella Swan e o vampiro Edward Cullen, interpretados no cinema por Kristen Stewart e Robert Pattinson, anunciou no seu site oficial e através de um vídeo no programa Good Morning America que irá lançar um novo livro desta série a 4 de Agosto. Trata-se de Midnight Sun, romance que em Portugal será editado pela Leya. A editora Carmen Serrano disse ao PÚBLICO que a ideia é tentar lançar a edição portuguesa o mais próximo possível do lançamento da edição original, mas ainda não pode adiantar uma data.

Stephenie Meyer cresceu em Phoenix, no Arizona, e doutorou-se em Literatura Inglesa na Brigham Young University em Provo, no Utah, uma universidade que pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Publicou o seu primeiro livro desta saga, Crepúsculo (Twilight), em 2005 nos Estados Unidos. A obra saiu em Portugal no ano seguinte pelas Edições Gailivro. Seguiram-se os volumes Lua Nova (New Moon), Eclipse (Eclipse) e Amanhecer (Breaking Down). Midnight Sun era o romance que há mais de uma década estava a escrever e que deixou incompleto depois de o manuscrito ter ido parar à Internet sem o seu consentimento. Nessa altura optou por disponibilizá-lo incompleto e sem edição no seu site, e numa entrevista que deu ao PÚBLICO, em 2009, dizia que não tinha quaisquer planos para continuar Midnight Sun. No entanto, acrescentava: “Se o vier a fazer, a história contada do ponto de vista de Edward só se cingirá aos acontecimentos que se passam em Crepúsculo.”

Não sabemos se será esse o caso porque a editora Carmen Serrano não pode revelar pormenores sobre o livro, além dos que a própria autora norte-americana já avançou publicamente. Em causa está um acordo de confidencialidade, habitual nestes casos de obras de autores best-sellers mundiais.

Numa carta que escreve aos seus leitores e que está disponível no seu site oficial, Stephenie Meyer explica que “trabalhar num livro durante 13 anos é uma experiência estranha”. A escritora já não é a mesma pessoa, os seus filhos cresceram, as suas costas ficaram estranhas. “O mundo é um lugar diferente. Só posso imaginar todas as coisas que mudaram para vocês. Mas terminar Midnight Sun levou-me de regresso àqueles dias do Crepúsculo em que conheci muitos de vocês. Divertimo-nos muito, não foi? (…). Espero que voltar ao início da história de Bella e de Edward vos lembre de todo esse divertimento, também”, diz a autora que em 2003 sonhou com as duas personagens principais da saga lançada há 15 anos.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG — Good Morning America (@GMA) May 4, 2020

A autora, que em 2009 publicou Nómada, um romance para adultos, e mais recentemente um outro também para adultos, A Química (ed. Presença), explica que hesitou em marcar o lançamento deste seu novo romance para este Verão. Mas decidiu não esperar que “tudo volte ao normal” porque “1) quem sabe quando isso irá acontecer? e 2) Vocês já esperaram muito tempo, muito mais do que tempo suficiente, na verdade.”

“Não sei como é que vocês estão a lidar com a situação, mas para mim os livros são o meu consolo, a minha escapadela feliz. Pessoalmente ficaria muito feliz se um dos meus autores favoritos anunciasse qualquer obra nova para eu ler. (Sem pressão, Laini Taylor)”, escreve, referindo-se à escritora norte-americana de livros de fantasia que é autora da trilogia Entre Mundos (Daughter of smoke and bone), traduzida em Portugal pela Porto Editora (A Quimera de Praga, Dias de Sangue e Glória e Sonhos de Deuses e Monstros).

“Espero que este anúncio vos dê algum prazer e alguma coisa divertida por que esperar”, conclui Meyer nessa carta aos leitores.