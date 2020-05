Fotografia pela lente do virtual

Inaugurada no início de Março deste ano, no Lugar do Desenho da Fundação Júlio Resende, em Gondomar, e entretanto obrigada a fechar portas por descortesia do coronavírus, a exposição Fotografia 3 Autores deixa-se agora ver em moldes virtuais.

Numa remontagem da mostra original produzida há 20 anos, em que foram convidados a dar a sua perspectiva sobre A Arte e a Indústria: Ourivesaria, Gondomar, Contemporaneidade, Aníbal Lemos, José Manuel Rodrigues e Virgílio Ferreira são os três fotógrafos representados no conjunto de imagens que homenageia os ourives da região.

“O seu registo em três ópticas não deixa de significar o apreço pelo trabalho que uma tradição mantém, por vezes, como o cumprimento de um destino”, refere a nota de apresentação.

A mostra está agora disponível online, no site da fundação.