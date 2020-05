Agora, no cabeleireiro de Fernanda, "todos os cuidados são poucos"

No primeiro dia de reabertura ao público, a preocupação de Fernanda Bastos, cabeleireira há mais de 30 anos, era não falhar. No salão de que é proprietária, na Cova da Piedade, em Almada, os clientes são amigos e por isso já sente falta "dos abraços e dos beijinhos".

Esteve de portas fechadas mais de um mês, fazendo apenas alguns atendimentos ao domicílio que a ajudaram a suportar as despesas correntes. "Deu para comprir as contas, ir ao supermercado e ao talho", conta. Vive com o filho de 19 anos e já não vê a filha, de 25 anos, desde o início da quarentena. Aos 49 anos anos, encara esta primeira semana de desconfinamento como um estágio para uma realidade que veio para ficar. Os dois primeiros clientes foram Rui Oliveira, invisual, e Carla Golaio, agente da Polícia Marítima. Clientes assíduos que também quiseram estar presentes no primeiro dia para apoiar o pequeno comércio de bairro.