Ministério Público pede julgamento de todos os arguidos no caso Tancos

A procuradora do Ministério Público (MP) Cláudia Porto defendeu esta segunda-feira que a acusação no caso Tancos saiu reforçada da fase de instrução e por isso pediu que todos os 23 arguidos vão a julgamento por todos os crimes de que foram acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o ex-director da Polícia Judiciária Militar (PJM) e outros responsáveis desta polícia, bem como militares de base e responsáveis da GNR indiciados neste processo pelo esquema de recuperação do armamento.

O mesmo defendeu a magistrada relativamente aos assaltantes, entre os quais, João Paulino. No primeiro dia do debate instrutório, que decorre no Tribunal de Monsanto, a procuradora defendeu a acusação como “consistente” e recusou a tese de que esta está ferida de vícios e ilegalidades como alegam as defesas de alguns arguidos como a do ex-director da PJM, coronel Luís Vieira.

A representante do MP fez saber que entregou aos advogados de defesa um documento de 750 páginas sobre considerações e posições que resumiu na abertura do debate instrutório.

A abertura da fase de instrução foi requerida por 15 dos 23 arguidos do processo que contestaram a acusação e em especial os crimes de associação criminosa e tráfico de armas.

“O presente processo é absolutamente singular”, afirmou a magistrada que elogiou o trabalho de equipa “extremamente próximo” entre os investigadores da PJ e os procuradores do MP.

Foi esse trabalho que permitiu “colocar no banco dos réus os autores do furto e militares” da GNR e da PJM e o ex-ministro da Defesa que “garantiram a imunidade” dos assaltantes “mediante um acordo particular”, alegou. E concluiu que “nada, de modo nenhum” justifica que se aceite “a garantia de imunidade penal de crimes praticados”. Se assim for, disse, “o Estado de Direito democrático e a Justiça morrem”.