Peritos definem critérios de uso de plasma “convalescente” em doentes com covid-19

O Governo encarregou um grupo de trabalho de estudar e apresentar uma proposta, no prazo de 30 dias, de um Programa Nacional de Transfusão de Plasma Convalescente [de doentes que recuperaram de covid-19] ​de forma garantir que os serviços de sangue nacionais estejam preparados para satisfazer pedidos deste componente do sangue para ser utilizado no tratamento de pacientes com esta doença. A presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST), que coordena este programa, acaba de anunciar que os doentes recuperados podem disponibizar-se para doar plasma já a partir desta segunda-feira. Caberá ao grupo de trabalho definir os critérios mínimos de inclusão e exclusão dos doentes em ensaios clínicos.

“Considerando a inexistência de específicos antivirais aprovados para o tratamento de doentes com covid-19, a utilização de plasma tem sido entendida, pela evidência empírica, como uma abordagem estratégica e promissora no tratamento de doentes que desenvolveram formas mais severas desta doença”, justifica o secretário de Estado da Saúde no despacho em que cria o grupo de trabalho e que foi publicado esta segunda-feira no Diário da República.

Esta terapia consiste na utilização de plasma de indivíduos que recuperaram da infecção, que contém anticorpos específicos capazes de neutralizar os agentes infecciosos e apresenta “altos níveis de segurança”, apesar de permanecer “incerto o potencial benefício clínico” e o risco, especifica.

Ainda que seja uma terapia experimental, a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Infecciosas emitiram recentemente recomendações sobre a utilização de plasma convalescente como elemento de resposta a este vírus, recorda-se no despacho.

Coordenado pela presidente do IPST, Maria Antónia Escoval, o grupo de trabalho fica encarregado de propôr os moldes de funcionamento do programa, nomeadamente quanto ao recrutamento de dadores, a análise para quantificação de anticorpos neutralizantes virais e para a sua implementação em ensaios clínicos ou outras modalidades de estudos clínicos. O grupo inclui responsáveis e peritos da Direcção-Geral da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) e do Infarmed. Integra ainda um membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

A presidente do IPST adiantara à Lusa na sexta-feira que vão arrancar este mês ensaios clínicos com plasma de doentes recuperados em 10 serviços de imunohemoterapia do país, não apenas nos três centros de sangue e transplantação do instituto (Lisboa, Porto e Coimbra), mas também em três serviços hospitalares na região Norte, um na região Centro e três na região Sul.

Na semana anterior, depois de a directora-geral da Saúde ter anunciado a criação de uma “task force nacional” para realizar um ensaio clínico alargado para perceber se o uso de plasma humano é seguro no tratamento da infecção pelo novo coronavírus, o IPST já avaliara as capacidades técnicas e logísticas existentes nos serviços de imunohemoterapia dos hospitais para a colheita por aférese, um procedimento que permite separar os diferentes componentes do sangue.

Ensaios com plasma humano para tratar doentes com covid-19 já foram realizados na China e em Itália com resultados promissores, apesar da sua dimensão limitada. Em Portugal, o arranque do ensaio vai ser feito através de um apelo aos doentes recuperados para a dádiva - embora a presidente do IPST tenha frisado que “não é a única” solução disponível -, e a demonstração de vontade de participação poderá ser feita pela internet.