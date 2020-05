Covid-19: há mais 20 mortos e 242 casos em Portugal

Portugal regista, nesta segunda-feira, 1063 mortos por covid-19 — são mais 20 do que no domingo e que corresponde a uma taxa de crescimento de 1,9%. Estes dados foram revelados no último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Quanto ao número de casos positivos, registaram-se, desde o início da pandemia, 25.524 casos confirmados, mais 242 nas últimas 24 horas, o equivalente a um aumento de 0,95%.

Contam-se ainda 1712 pessoas dadas como “curadas”. Para que uma pessoa seja dada como “curada” tem de ter pelo menos um teste negativo e estar assintomática (caso esteja a ser tratada em casa) ou dois testes negativos (caso esteja internada).

Nesta segunda-feira estavam internadas 813 pessoas, 143 em unidades de cuidados intensivos. De acordo com o secretário de Estado da saúde, António Lacerda Sales, pelo menos 85,9% dos doentes estão a ser tratados em casa.

A taxa de letalidade da global da doença é de 4,2%, de acordo com António Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária. Acima dos 70 essa taxa sobe: actualmente é de 14,9%.

Observando os dados por regiões, verifica-se que a região norte é a que soma mais casos desde o início da pandemia em Portugal: são 15.141 e 609 mortes. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 6136 casos positivos e 218 mortes.

No extremo oposto estão as regiões do Alentejo e Madeira. A primeira tem 218 casos confirmados e apenas uma morte; a segunda tem 86 casos e nenhuma morte.

Também os Açores registam um número reduzido de casos confirmados de infecção (são 132) e 13 mortos, todos na ilha de São Miguel. A região autónoma decidiu aliviar as medidas de confinamento de forma progressiva, sendo que esta segunda-feira as Flores, Corvo e Santa Maria retomaram as consultas assim como o transporte marítimo entre as ilhas mais a ocidente.

Olhando para a informação sobre os concelhos que consta no boletim da DGS, percebe-se que Lisboa continua a ser o concelho mais afectado, com 1567 casos positivos, seguido de Vila Nova de Gaia, com 1418 casos positivos e do Porto, com 1258 casos.

No domingo contavam-se 25282 casos positivos (mais 92 do que no dia anterior, o que equivale a uma taxa de crescimento de 0,4% uma das mais baixas já registadas) e 1043 mortos desde o início do surto em Portugal. Havia a confirmação de 1689 pessoas recuperadas.

Em todo o mundo, registou-se, desde o início da pandemia, mais de 3,5 milhões de casos positivos, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, EUA. Desde Dezembro, somam-se mais de 250 mil mortes devido ao vírus e mais de um milhão de pessoas já conseguiram recuperar da doença globalmente.