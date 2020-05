Covid-19: GNR e PSP impediram 780 pessoas de entrarem em transportes públicos sem máscara

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) impediram 780 pessoas de entrar nos transportes públicos por não usarem máscaras.

No primeiro dia em que o uso de máscara passou a ser obrigatório nos transportes públicos, a GNR impediu 460 pessoas de o fazer sem este equipamento.

De acordo com fonte da GNR, que sublinha que os números são provisórios, no primeiro dia esta força policial esteve mais preocupada com a pedagogia, informando as pessoas que ainda não conheciam as novas regras. “Estivemos no terreno procurando garantir que nenhuma pessoa sem máscara entrava num transporte público”, sublinhou a mesma fonte.

Já a PSP passou três multas e impediu 320 pessoas de usar os transportes públicos sem as máscaras.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Polícia de Segurança Pública, Nuno Carocha, afirmou que os polícias optaram por uma postura de sensibilização, informação e pedagogia, tal como aconteceu durante todo o estado de emergência, entre 19 de Março e 2 de Maio, devido à pandemia de covid-19.

Em todo o país foram levantados três autos a pessoas que “manifestaram a intenção de não cumprir as regras” e de quererem entrar nos transportes públicos sem máscaras ou viseira, acrescentou Nuno Carocha.