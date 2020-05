Rio surpreendido com falta de pagamento do Ministério da Saúde às IPSS desde Janeiro

O líder do PSD mostrou-se “estarrecido” e “admirado” pelo facto de o Ministério da Saúde não ter pago as compensações devidas às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) na componente relativa aos cuidados de Saúde. A posição foi assumida nesta segunda-feira, depois de ter recebido, no Porto, Manuel Lemos, presidente das Misericórdias; Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social; e Manuel Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

