Portugal participa com 10 milhões de euros no esforço da UE para encontrar vacina para a covid-19

Portugal vai participar com 10 milhões de euros - 1,55 milhões do Governo e 8,45 milhões de euros de empresas privadas e instituições - no esforço da União Europeia para recolher 7,5 mil milhões de euros com vista a acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a vacinas, diagnósticos e tratamentos, anunciou nesta segunda-feira António Costa.

A revelação foi feita numa conferência organizada pela Comissão Europeia que teve como objectivo reunir esforços de governos, empresários, fundações e cidadãos da União Europeia no combate à covid-19. A sessão portuguesa foi aberta com uma declaração por vídeo de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que apelou a uma resposta global. Na tarde desta segunda-feira haverá uma conferência de doadores ao nível da União Europeia.

“Esta iniciativa tem três objectivos: desenvolver mecanismos de diagnóstico, de tratamento e uma vacina para enfrentar a covid-19”, disse António Costa na sessão portuguesa que reuniu governantes e doadores e que decorreu Fundação Calouste Gulbenkian.

“A oferta tem de ser global não só porque tem de incluir todo o mundo, mas porque tem de ser múltipla. Tem de envolver o Estado, outras entidades públicas e o sector privado nas suas múltiplas dimensões”, acrescentou o primeiro-ministro.

O líder do Executivo referiu ainda que “o nosso sistema empresarial, em particular a indústria, está também a participar activamente em todas as dimensões”. “Em relação a novas formas de diagnóstico, tanto o sistema científico, como o empresarial, têm sido particularmente activos no desenvolvimento de materiais para diagnóstico e de novas metodologias de diagnóstico.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Juntos podemos vencer este desafio. Podemos ter boas razões para confiar no esforço que os portugueses têm feito para responder a esta pandemia. Devemos estar gratos ao esforço que os nossos profissionais de saúde têm feito para responder a esta pandemia, mas temos de ter a consciência, que não basta fazermos nosso esforço em casa, temos de nos juntar ao esforço para vencer esta pandemia à escala global”, concluiu António Costa.

Na abertura da sessão, Isabel Mota, Presidente da Gulbenkian afirmou que a iniciativa da Comissão europeia “vem repor a escala que é necessária para encontrarmos a vacina e garantirmos a sua distribuição por todos”. “Se esta crise acentuou as desigualdades a nível mundial de uma forma sem precedentes, agravando as condições de vida de populações mais vulneráveis, em todas as geografias e em todos os sectores, apenas tornou mais premente o conceito de solidariedade”, acrescentou.

Associaram-se a este movimento a nível nacional a Sociedade Francisco Manuel do Santos, a Jerónimo Martins, a EDP, a EPAL, a APIFARMA, a Associação Nacional de Farmácias, o Banco Santander Totta, o BPI, a Caixa Geral de Depósitos, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Millennium BCP, o Novo Banco, a SONAE, a GALP, a Imamat Ismaili, a Fundação Champalimaud, a Fundação Mota Engil, a CUF, a Luz Saúde e a Multicare e United Health (Hospital dos Lusíadas).