Navegar à vista, com BE e PCP à solta. Os desafios de Costa no pós emergência

O estado de emergência terminou na meia-noite de sábado. Segue-se agora a abertura da economia e o regresso das pessoas à rua. António Costa está perante um cenário muito diferente daquele que imaginava quando venceu as eleições em Outubro de 2019. Sem maioria no Parlamento, com um programa de Governo feito a contar com ventos favoráveis da economia e finanças públicas em derrapagem, que desafios o Executivo tem pela frente?

Continuar a ler