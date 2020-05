Ferro Rodrigues determina utilização obrigatória de máscara na Assembleia da República

O Presidente da Assembleia da República determina o uso obrigatório de máscaras, a partir desta segunda-feira, nas instalações do Parlamento e justifica a decisão com as “mais recentes orientações” da Direcção-Geral de Saúde.

“Não será permitida a entrada, circulação ou permanência nas instalações da Assembleia da República a quem não usar máscara social ou cirúrgica devidamente colocada (podendo esta ser substituída por viseira)”, de acordo com o despacho de Eduardo Ferro Rodrigues publicado esta segunda-feira.

“A utilização obrigatória de equipamento de protecção individual na Assembleia da República, em vigor a partir de hoje, aplica-se a deputados, membros do Governo, funcionários parlamentares, membros dos gabinetes, colaboradores dos grupos parlamentares, serviço de segurança e a todos os prestadores de serviços, bem como a todos os cidadãos que, por qualquer razão, entrem e circulem nas instalações do Parlamento”, de acordo com a nota divulgada no site da Assembleia da República.

Ferro Rodrigues refere que tem havido um “diálogo produtivo” com a Direcção-Geral da Saúde e que “as mais recentes orientações apontam para a utilização de máscaras sociais ou cirúrgicas como um meio fundamental na protecção relativamente ao perigo de contágio – nomeadamente em actividades desenvolvidas em espaços fechados –, e que o efeito das mesmas só é plenamente conseguido se a sua utilização for adoptada por todos”.

A decisão surge pouco mais de uma semana depois de Ferro Rodrigues ter recusado o uso de máscaras na sessão solene do 25 de Abril. “Então nós íamos mascarados para o 25 de Abril?”, questionou aos microfones da TSF. Em entrevista ao PÚBLICO, o presidente da Assembleia da República rejeitou o uso de máscaras na sessão do 25 de Abril. “Mas alguma vez foi obrigatório o uso de máscaras aqui na AR? Na reunião com a Direcção-Geral da Saúde não houve nada nesse sentido”, respondeu.

Em vésperas da sessão parlamentar do 25 de Abril, a directora-geral de Saúde, Graça Freitas, defendeu que a cerimónia se podia realizar sem o uso de máscaras. “É um edifício grande, tem uma área grande, tem uma parte de baixo e galerias e estarão garantidas todas as condições para que as pessoas estejam em distanciamento social. Existem circuitos de entrada, de saída, as pessoas não se cruzam necessariamente”, disse.

Em reacção à decisão de Ferro Rodrigues, o deputado do CDS-PP, João Almeida, que protagonizou uma altercação com o presidente da Assembleia da República, a propósito do modelo escolhido para a sessão do 25 de Abril, publicou, na rede social Facebook, uma foto sua em que tem uma mascara colocada e que é datada do plenário de há um mês e meio. “Esta fotografia é do dia 18 de Março. O que aconteceu entretanto é do conhecimento de todos”, comentou.