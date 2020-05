Combate à pandemia reforça Marcelo e Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Governo liderado pelo primeiro-ministro António Costa reforçam a sua posição na preferência dos portugueses em pleno combate à pandemia do novo coronavírus. Marcelo alcança 87% de popularidade e 74% aprovam a forma como o executivo de Costa tem agido.

Os dados do barómetro da Pitagórica para o Jornal de Notícias e a TSF divulgada esta segunda-feira, coloca o Presidente da República perto do valor recorde de preferências - 92% em Julho do ano passado - com a valoração positiva de 95% dos socialistas e 85% do PSD, partido de origem de Marcelo Rebelo de Sousa. O que, a nove meses das presidenciais de Janeiro de 2021, augura uma reeleição fácil, e ao centro.

Significativa é, também, a performance do Governo. A recolha dos dados decorreu entre 15 e 26 de Abril, quando já eram claros os sinais de degradação da situação económica com o fecho de empresas, situações de layoff e aumento do desemprego, mas a acção do executivo é imune à adversidade económica e social.

Não só três em cada quatro dos inquiridos apoiam a gestão governamental da crise de António Costa, com a taxa de aprovação foi de 59% do eleitorado do PSD, o principal partido da oposição. Este apoio é comum a todas as faixas etárias, rendimentos e regiões do país.