A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Jone Silva - Vida Amargurada

Sempre ouvi dizer “quem canta seus males espanta”. Durante estes anos de gravações para A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, muitas velhinhas disseram-me que cantavam para “esconder a fome”. Memórias de tempos duros em que cantar ajudava a tristeza a passar. Para alguns portugueses, porém, não falamos de memórias, de tempos passados, falamos do momento presente, o aqui e agora. E hoje este texto e esta cantiga falam apenas de um grupo de portugueses que, desde a sua chegada a Portugal, tem lutado contra um outro vírus: o do preconceito e do racismo.

A comunidade cigana continua a ser also de discriminação, a ter níveis de escolaridade muito baixos e a viver sem condições de dignidade, muitos ainda em barracas. A actual situação que vivemos veio amplificar a fragilidade desta comunidade com o encerramento das feiras e mercados. Sem elas, muitas pessoas perderam os rendimentos que lhes permitem alimentar as famílias. O Jone é cigano, vive em Moura. Diz ele, a cantar, que a pandemia vai acabar. Todos esperamos que sim. Pudesse também ela levar de arrasto o vírus do preconceito, do racismo, que atira as pessoas para a pobreza, confina-as a uma vida sem oportunidades, em que cantar ainda esconde os efeitos de uma praga maior.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.