Foi avistado (e filmado) um urso-pardo na Galiza, 150 anos depois

Um urso-pardo foi filmado pela primeira vez em Ourense, na Galiza, perto da fronteira com Portugal, por uma equipa de filmagem que se encontrava na zona a rodar o filme intitulado Montanha ou Morte (Montaña ou Morte), do realizador Pela del Álamo, avança o jornal galego Diario de Pontevedra.

As imagens mostram a presença de um urso-pardo macho, com entre três a cinco anos, a vaguear por vários locais do Parque Natural O Invernadeiro, na Galiza.

Há dois anos, a equipa de produção do filme espalhou várias câmaras naquele parque natural para recolher imagens da vida selvagem. Mas não estava à espera que as câmaras captassem um exemplar de urso-pardo, uma espécie protegida em Espanha desde 1973. As imagens, essas, irão agora fazer parte do filme que está ainda em fase de desenvolvimento. “O exemplar é o primeiro a ser filmado na zona e provavelmente o primeiro que transita nesta comarca nos últimos 150 anos”, explicou a equipa de produção citada pelo Diario de Pontevedra.

O departamento de comunicação do parque natural garante que o animal passou ali o Inverno, o que significa que o parque tem as condições necessárias para que outros ursos possam estabelecer-se na zona no futuro. “Após anos de trabalho, a preservação do espaço protegido de O Invernadeiro permitiu que o urso-pardo encontrasse um habitat adequado”, acrescenta, em comunicado, citado pelo mesmo jornal.

O Diario de Pontevedra destaca que, ao que tudo indica, este animal estaria fixado provavelmente na serra do Courel e terá viajado até Ourense.