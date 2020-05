Um recomeço cheio de primeiras vezes

“Recomeça…/ Se puderes/ Sem angústia/ E sem pressa.” Recomeços. Todos ansiamos por este, um recomeço, ou na realidade um novo começo com todas as descobertas que um começo tem. Falamos de normalidade quase já sem saber o que verdadeiramente poderá significar. A pandemia, o tempo, o isolamento, o confinamento, o distanciamento físico e social, as horas infinitas de videochamadas e o desafio do teletrabalho. Tudo isto provocou, quase de modo axiomático, mudanças em cada um de nós.

Agora, listamos mentalmente o que nos fez falta nesta série de dias a que já perdemos a conta e apercebemo-nos que é tudo tão simples na verdade. Tudo será tão especial, tudo saberá a primeira vez. Como quando andamos de bicicleta sem rodinhas, pela primeira vez. Ou quando provamos um gelado que nos delicia, pela primeira vez. Quando descobrimos uma paisagem que nos corta a respiração, pela primeira vez. Quando ouvimos uma música que nos apaixona, pela primeira vez. Quando conhecemos um sorriso, pela primeira vez. Ou quando damos um abraço forte, pela primeira vez.

A primeira primeira vez que anseio é deixar de ter abraçar apenas como verbo. Deixar de ter os abraços sem braços, e torná-los abraços de coração cheio e peito apertado.

Ainda não sabendo nem quando nem como, sei que vou querer encher este novo começo de primeiras vezes. Daquelas que desencadeiam todas aquelas “-inas": a dopamina de um sorriso, a oxitocina de um abraço ou a adrenalina de um reencontro. Dar espaço a todos estes neurotransmissores que nos causam a euforia e ânsia da boa, que dão todo este poder a uma primeira vez.

A primeira primeira vez que anseio é deixar de ter abraçar apenas como verbo. Deixar de ter os abraços sem braços e torná-los abraços de coração cheio e peito apertado. Dar abraços às melhores partes de mim. Dar abraços aos meus pequenos corações porque depois dos abraços vêm as brincadeiras do faz-de-conta, as construções, as birras, as lutas de almofadas, as verdadeiras descobertas e até o genuíno “o que trouxeste hoje para nós, titi?”.

Anseio por todas as primeiras vezes de existência serena, num jardim, numa esplanada, em que a companhia ou a falta dela, os sons envolventes e o olhar para o horizonte eram o suficiente para preencher qualquer vazio.

Anseio até pela primeira vez de pegar no carro, sintonizar a rádio e seguir estrada fora. Eu e a minha música, as notícias e até a “lengalenga” que já repetia em uníssono do trânsito da VCI ou da 2ª circular. Rir sozinha com o Bruno Aleixo, cantarolar e dançar ou simplesmente emocionar-me com cada canção. Pegar no carro e sentir a liberdade de ter para onde ir, com um destino definido ou quem sabe de me perder porque o destino pouco importa.

Entre toda a ânsia, seja qual for a primeira vez, que não nos falte a tranquilidade de dar tempo ao tempo. De admitir um começo totalmente novo, passo a passo, descoberta a descoberta, porque também nós ganhámos novas dimensões e teremos de as descobrir. “E os passos que deres, / Nesse caminho duro /Do futuro / Dá-os em liberdade.”