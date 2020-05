De Hollywood nem bons ventos nem bons casamentos

As várias comunicações e recentes não-decisões do estado central relativamente à Cultura vêm confirmar o que já se desconfiava há muitos anos: o rei vai completamente nu.

Se, por um lado, as declarações da ministra da Cultura Graça Fonseca vêm demonstrar uma falta de conhecimento enormíssima relativamente ao que é o real tecido cultural português (e o que é ainda mais grave, um desacerto absoluto relativamente ao que devem ser as suas competências) por outro, os restantes sinais que nos chegam do Governo deixam às claras, de uma vez por todas, o maior elefante na sala: não existe política cultural em Portugal.

A política que (não) existe é o somatório da maior ou menor pressão que vai sendo exercida por alguns lobbies, de paralogismos neoliberais criados pelos mesmos, de uma crescente desresponsabilização e desinvestimento por grande parte dos órgãos de comunicação social e, enfim, da sucessão de vários governos cujo índice de desenvolvimento cultural é medido pelas medalhas que dizem trazer de 74. Desde muitos anos a esta parte, não existem ideias, existe um (sempre penoso) programa financeiro a cumprir.

O desastroso TV Fest é apenas a sintomatologia deste cadáver-esquisito que desapropria, inclusivamente, a teoria do spillover do seu real significado: julga-se então que atribuindo aos grandes, eventualmente se chegará aos mais pequenos; que resolvendo o problema dos grandes empresários, eventualmente resolver-se-á o dos pequenos; que apertando a mão ao Luís Filipe Vieira, calçar-se-á o jardineiro da Sanjoanense.

Evidentemente, não se espera nem se pode esperar que António Costa reúna com a Liga dos Últimos. Mas quando falta tanta estratégia cultural a um país, quando existe um esvaziamento de pensamento tão grande que a sua metáfora mais óbvia surge em forma de graçola futebolística, o que menos se devia poder esperar é que o Governo continue absolutamente alheado da especificidade e das fragilidades de um dos sectores mais precários e menos representados que também ajudou a criar.

Se não estivéssemos a falar da premente sobrevivência de seres humanos, talvez pudéssemos apontar que, para um país que gosta celebrar a democracia uma vez por ano, há ainda uma enormíssima lacuna de representatividade. Neste momento, o problema consegue ser maior do que esse.

Pegando no caso, e a título de exemplo, da auscultação aos promotores de grandes eventos, sobra a questão: que instrumentos e que directrizes centrais foram dadas aos órgãos de poder local para a auscultação aos seus agentes e entidades regionais, cujo impacto cultural e económico transcende em muito a sua área de actividade?

Estamos a falar dos agentes que permitem a circulação anual de milhares de projectos, a entrada no mercado de trabalho dos mais jovens criadores, que permitem a sua validação junto do público, que fomentam a criação, a formação, o sentido de comunidade, a pluridisciplinaridade, a inclusão das mais variadas minorias, o seu intercâmbio cultural, a sua consciência política e, já agora, sejamos muito grossos: os agentes e instituições que pagam milhões de euros anuais em cachês, que facturam no seu conjunto milhões de euros, que sobrevivem em muitos casos absolutamente desprotegidos da volatilidade dos seus edis, do parasitismo de algumas das instituições responsáveis pela defesa dos direitos conexos, e frequentemente sem qualquer apoio (ou regime de acesso a apoio) das políticas financeiras culturais em vigor.

A questão que cada vez mais se levanta, não só pela continuada ausência de discurso político, mas pelas tímidas e desconcertadas acções que têm sido tomadas, é se este governo vai continuar a lavar as mãos do futuro da Cultura Portuguesa, deixando-o à circunstancialidade dos diferentes objectivos e distintas capacidades dos mais variados municípios, à precariedade do regime de trabalho intermitente e correspondente insuficiência da segurança social, bem como ao malabarismo de quem conseguir sobreviver de entre os restantes operadores independentes. A bem dizer, os doutores e engenheiros que ainda iam segurando por pontas este pavoroso Frankenstein.

Parece que sempre devemos mais ao darwinismo de Hollywood do que à revolução dos cravos, e que enquanto houvesse a Restauração, o futuro da Cultura estava garantido. Agora que nem a Restauração pode servir às mesas, e que a torneira da Gulbenkian já não é o que era, resta-nos perguntar até quando é que vamos acreditar que a Cultura funciona em pirâmide, ou que é um centro que define as suas margens.

Em último reduto, sobra apenas alguma fé no sinal que terá sido a reunião entre o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e, em representação de actores, bailarinos e músicos, a GDA e a Performart: mas já se adivinha e já se teme, como é evidente, que não seja suficiente.