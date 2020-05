A covid-19 obrigará à reestruturação da dívida dos países devedores da Zona Euro?

Os mercados de dívida pública da Zona Euro reagiram à crise covid-19 de forma previsível, ignorando conceitos tão caros como credibilidade e rigor das contas públicas: as taxas de juro da dívida pública da Alemanha caíram; as taxas de juro da dívida pública de Espanha, Portugal e Itália aumentaram; a diferença entre as taxas de juro (“spread”) da dívida pública desses países e da dívida pública da Alemanha aumentou.

