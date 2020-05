PÚBLICO, PCP e CGTP

Sou assinante do PÚBLICO desde Agosto do ano passado, mantendo ao sábado a compra em papel. Considero este jornal o melhor diário português. No sábado, pelo editorial de Manuel Carvalho (pág. 3), soube que agora, em consequência da pandemia, todos os textos reservados anteriormente apenas aos assinantes, que estavam acessíveis a todos os leitores, vão deixar de o estar. É compreensível.

Já no editorial da pág. 20, M.C. insurge-se porque a CGTP organizou comemorações do 1.º de Maio em espaços amplos, que, como se pode ver na primeira página e na pág. 26 do PÚBLICO de sábado, e se viu ontem nos noticiários televisivos, foram feitas com todo o distanciamento aconselhável: separados por “fitas de sinalização com um espaçamento de três metros para ambos os lados e cinco metros para a fila da frente e para a de trás”, sendo referidos (pág. 26) cerca de 500 manifestantes na Alameda, que em anos anteriores se acotovelavam aos milhares. Considera M.C. que a CGTP pôs em risco a saúde dos participantes na comemoração?

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Será viável?

Todos sabemos que a TAP está em terra, como as demais congéneres. Agora, com a economia mundial de rastos, devido à pandemia que se instalou por todos os lados, os pedidos de ajuda “caem como tordos” nos ministérios governamentais. E a TAP não fica atrás. Quer, mais uma vez, ser auxiliada com uma grossa maquia, para voltar a ter asas para voar.

Mas, interrogamo-nos, a fim de sabermos ao certo se ela é um verdadeiro e fundamental transporte público, para nele serem enterrados muitos e muitos milhões, uma vez que, mesmo nos tempos de vacas gordas, em que os turistas jorravam dos céus, sempre deu prejuízo.

Dizem-nos alguns “entendidos” que a TAP é uma referência de topo para Portugal. E nós perguntamos: o que aconteceu ou não com a frota marítima portuguesa, para o transporte interatlântico de passageiros e mercadorias?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O medo da morte

O mundo enfrenta uma guerra contra um inimigo ainda desconhecido. Sua arma principal é um vírus arremessado pelo ar que atinge o soldado, o deixa fragilizado e o leva ao óbito. Dado o desconhecimento do vírus, todos os comandantes ordenam evacuação e recolhimento em suas residências para evitar contágio. No Brasil, o comandante supremo, o Presidente da República, resolveu inovar. Manda o Exército enfrentar o inimigo desarmado. Retira os víveres dos soldados e diz que se não enfrentar o inimigo morre de fome. Conclusão: não há saída, é morrer ou morrer. Esse sentimento de medo e horror certamente está crescendo entre a população, principalmente a mais fragilizada. O medo é o limite. Com ele nada mais o que temer, seja das armas, do autoritarismo ou repressão. Agravando esse quadro de desvario acumulado por anos de insensatez da elite brasileira, crescem as manifestações não das ruas, mas dos cemitérios e valas comuns.

António Negrão de Sá, Rio de Janeiro