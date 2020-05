Vídeo de primo de Assad mostra em público divisão da família do regime

O empresário Rami Makhlouf, que será o homem mais rico da Síria, divulgou dois vídeos em que entra em confronto com o seu primo direito, o Presidente do país, Bashar al-Assad, queixando-se de acções “injustas” das autoridades, desde a exigência do pagamento de impostos excessivos até à detenção de trabalhadores das empresas que dirige.

“Uma pressão inaceitável”, queixou-se Makhlouf no mais recente vídeo, em que foi ainda mais directo do que no anterior - esse deveria ter sido o vídeo em que, no caso raro de ter havido um primeiro a mostrar desentendimento, o queixoso faria o pedido de desculpas e juraria a sua fidelidade a Assad, comentou no Twitter o jornalista Asser Khatab.

O que aconteceu foi o contrário. É algo “sem precedentes” no país - sabe-se que há intrigas e jogos de poder na família Assad, que está há quase 50 anos no poder na Síria, mas estes não saem dos bastidores (até, pelo menos, que alguém seja afastado).

E as críticas aconteceram quando na Rússia, que entrou na guerra na Síria em 2015 para apoiar Assad, especialmente com apoio aéreo, dois próximos do Presidente Vladimir Putin lançaram críticas directas, e raras, ao líder sírio: que parece incapaz de compromisso e que é “fraco”.

A Rússia está, a nível interno, a tentar gerir os efeitos da covid-19 que tem aumentado muito (no domingo o país ultrapassou mais uma vez o record de novas infecções registadas: 10.633, metade das quais em Moscovo) e que levou a uma grande descida do preço do petróleo. Agora seria uma óptima altura para poder apresentar uma vitória na Síria (e lucrar com os contratos que virão com a reconstrução). Mas com as forças turcas apostadas em não sair da faixa que ocupam no Norte, com alguns ataques no Sul, e a teimosia de Assad, não parece que isto aconteça tão cedo.

O que é irónico, diz o investigador do Wilson Center e da Universidade Johns Hopkins, Alexander Bick, é que a frustração russa aumenta precisamente quando nos EUA e na Europa muitos começam a aceitar a continuação de Assad no poder (apesar das provas de ataques, a mais recente, no mês passado, da Organização para a Proibição de Armas Químicas que atribuiu ao regime de Assad a responsabilidade por três ataques com armas químicas em 2017).

Dificilmente, no entanto, a frustração russa se transformará em algo mais já que Moscovo não tem alternativas a Bashar al-Assad.

Quanto ao palco interno, houve quem visse nos vídeos de Rami Makhlouf uma ligação com as queixas da Rússia (uma delas apontava a corrupção do regime de Assad).

Makhlouf, que está à frente de um império empresarial com pé em quase todos os sectores da economia, da construção a turismo, passando pelas telecomunicações (a empresa mais importante é a operadora Syriantel), chegou a ser descrito em telegramas diplomáticos confidenciais americanos como “o exemplo personificado da corrupção”.

Mas para outros analistas, essa é uma simplificação de um caso complexo envolvendo um homem que terá contribuído muito para o esforço de repressão de protestos contra o regime e da guerra, que está no seu nono ano.

“Estão a pedir-me para me distanciar das minhas empresas”, declarou Makhlouf. “A pressão começou de modo inaceitável e as forças de segurança estão a prender os nossos empregados.”

Makhlouf disse ainda que embora considerasse a quantia de impostos que estava a ser pedida à Syriatel “injusta”, iria pedir para proceder ao pagamento da quantia (mais de 200 milhões de euros) de forma faseada. Mas não iria afastar-se da empresa, garantiu.

A jogada de Makhlouf parece querer dizer que ainda tem alguma influência - primeiro, na comunidade alauita, onde tem maior ascendente, e depois na imagem do regime como confiável (se o empresário pode perder tudo, ninguém está seguro: o que é dado pode ser tirado, aponta a jornalista Emma Beals).

E, nota ainda Joshua Landis, investigador da Universidade de Oklahoma especialista em Síria, uma luta caótica sobre o controlo das empresas iria prejudicar muitos numa altura em que a economia da Síria está de rastos.