Somália: avião com ajuda à covid-19 despenha-se e mata seis pessoas

Um avião que transportava materiais de auxílio ao combate da pandemia de covid-19 despenhou-se, esta segunda-feira, na Somália. O ministro dos Transportes, Mohamed Salad, confirmou que morreram as seis pessoas que estavam a bordo da aeronave, adiantando que a causa do acidente ainda terá de ser apurada.

Citando um antigo ministro da Defesa, Abdirashid Abdullahi Mohamed, que terá falado com uma testemunha no local, a Reuters diz que o avião poderá ter sido abatido. A fonte especificou que a testemunha no aeródromo disse que o avião tinha feito uma primeira tentativa de aterragem e que foi à segunda que, possivelmente, foi abatido.

Mohamed Salad disse que vai enviar uma unidade para investigar o acidente, na zona de Bardale, que deve chegar na terça-feira. O governante disse ainda estar disponível para receber ajuda externa.

A Al-Shabab, grupo ligado à Al-Qaeda, tem influência na área onde o avião se despenhou.

Entre as seis pessoas a bordo estavam o piloto, co-piloto, engenheiro de voo e um piloto estagiário, bem como duas pessoas que trabalham para a companhia aérea. Segundo o ministro dos Transportes foram recuperados cinco dos seis corpos até ao momento.