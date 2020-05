Bolsonaro nomeia subordinado de Alexandre Ramagem para comandar Polícia Federal

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nomeou Rolando de Souza director-geral da Polícia Federal (PF), dias depois de ter visto o Supremo Tribunal Federal (STF) bloquear a sua primeira escolha para o cargo, o director da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

A decisão foi publicada na manhã desta segunda-feira no Diário Oficial da União e põe fim à especulação sobre se Bolsonaro iria insistir em Ramagem e arriscar manter o braço-de-ferro com o STF. Ramagem é amigo íntimo do Presidente e do seu filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro.

A escolha recaiu no delegado Rolando de Souza que desde Setembro desempenhava um cargo na Abin. Antes tinha sido superintendente da PF no estado do Alagoas, no Nordeste, diz o site G1.

A chefia da PF tornou-se nas últimas semanas num dos temas mais polémicos no debate político no Brasil. Foi a insistência de Bolsonaro em nomear alguém da sua confiança para comandar a polícia nacional que levou o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, a demitir-se do Governo, criando a cisão mais profunda na base de apoio do Presidente.

Quando apresentou a demissão, Moro acusou o antigo aliado de querer interferir na PF. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito e no fim-de-semana o antigo juiz passou nove horas a prestar depoimento.

Com Moro fora do Governo, Bolsonaro nomeou Ramagem na semana passada, mas o juiz Alexandre de Moraes, do STF, travou a decisão, por violar os princípios da impessoalidade por causa da proximidade entre a família do Presidente e o delegado policial. Ramagem foi o chefe da segurança pessoal de Bolsonaro durante grande parte da campanha eleitoral, durante a qual se aproximou de Carlos Bolsonaro, hoje um dos principais alvos de investigações da PF.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os críticos de Bolsonaro dizem que a nomeação de Ramagem iria pôr em causa a autonomia da PF e poderia travar as investigações a familiares do Presidente.

Bolsonaro criticou a decisão de Moraes e chegou mesmo a ponderar recorrer. Porém, a nomeação de Rolando de Souza confirma que o Presidente se terá conformado com a impossibilidade de ter o amigo à frente da PF.

Notícia corrigida às 14h56: Foi o juiz Alexandre de Moraes e não Celso de Mello que travou a nomeação de Ramagem para a PF.