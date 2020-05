Usar a bicla para dar a volta ao vírus? Ministro do Ambiente pede propostas aos municípios

A covid-19 está a mexer com a distribuição do espaço público de cidades por todo o mundo, mas Portugal, elogiado em múltiplos aspectos pela forma como enfrentou a pandemia, parece estar a ficar para trás na adopção de medidas que evitem, por exemplo, que o espaço urbano seja tomado, de novo pelo automóvel particular. O Governo acredita na capacidade do transporte público, mas têm sido vários os pedidos, de associações e especialistas em mobilidade, para que, como noutros países, o regresso se faça com uma aposta noutras formas de mobilidade sustentável.

