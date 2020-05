Restaurantes de Braga em protesto saem à rua e entregam as chaves

A União de Restaurantes de Braga de Apoio ao Covid-19 (URBAC19) formou-se para reunir 132 restaurantes da cidade a cargo de 1.341 empregos, quando o novo coronavírus (SARS-CoV-2) atingiu Portugal. Cerca de um mês e meio depois, o movimento está prestes a sair à rua para protestar contra o que considera ser o “abandono total da restauração”, como descreve ao PÚBLICO o porta-voz, Tiago Carvalho. “A única medida que o Governo realmente nos colocou à disposição foi o layoff simplificado. Hoje é dia 04, e a maioria dos restaurantes ainda não recebeu um tostão do layoff”, vinca o proprietário de um dos restaurantes envolvidos.

Numa manifestação agendada para quarta-feira, às 12h00, a URBAC-19 vai exprimir o seu desagrado por via de três acções com epicentro na Praça do Município, em pleno centro histórico da cidade. Numa delas, as mesas deixam os estabelecimentos para se acomodarem no meio da praça, com uma distância de 1,5 a dois metros entre si, enquanto, noutra, os manifestantes prometem expor “cadáveres e espantalhos” enquanto reflexo da forma como se sentem tratados pelo Governo, esclarece Tiago Carvalho. “A manifestação tem 100 pessoas, mas elas estarão de forma desfasada na praça. Iremos cumprir todas as regras de segurança”, acrescenta

Na terceira acção prevista, os gerentes limitam-se a entregar as chaves dos seus restaurantes no edifício dos paços do concelho, ao presidente da Câmara, Ricardo Rio. O autarca confirmou ao PÚBLICO que estará presente nesse acto simbólico. “Associo-me não necessariamente à manifestação, mas sim à preocupação destes empresários”, afirma Rio. “É um grito de revolta legítimo de um sector que enfrenta dificuldades acrescidas”.

O presidente da Câmara de Braga considera ainda que a “questão mais crítica” no sector da restauração é a impossibilidade dos estabelecimentos acederem ao regime de apoio ao sócio-gerente, direccionado apenas para empresas em que o sócio-gerente é o único trabalhador, com uma facturação até 60.000 euros. Para Tiago Carvalho, a falta de acesso a esse apoio acaba por fazer diferença num sector em que há “famílias inteiras nessa posição”, que “sofre de falta de liquidez” e que precisa de investimentos regulares, de “três em três anos”. “Isto [pandemia] foi que nem uma bomba”, reitera, admitindo que dois dos restaurantes do URBAC19 já encerraram e que 40 trabalhadores já foram despedidos.

Com poucas hipóteses de se endividarem na banca, por “terem habitualmente capitais próprios negativos”, os restaurantes também não sabem quais as exactas medidas a adoptar quando puderem reabrir, a partir de 18 de Maio, refere Tiago Carvalho. “Falta saber isso num período de desconfiança tremenda por parte do consumidor, em que não sabemos qual vai ser a nossa procura. Vamos ter de abrir os estabelecimentos, mas não sabemos se vamos trabalhar”, antecipa.

Sete propostas para a restauração

Obrigados a fechar as portas em Março, os restaurantes que fazem parte do URBAC19 apresentaram logo nesse mês a aplicação de sete medidas, no seu entender, necessárias para a sobrevivência do sector, responsável, em 2018, por 26,7% dos 29,8 mil milhões gerados pelo turismo, correspondente a 14,6% do PIB nacional. O movimento exigiu que o pagamento de cerca de 47% por cento dos salários pelo Governo se transformasse em 100% durante o estado de emergência – terminou no domingo – e que se mantivesse a 47% após esse período. Propôs também a isenção dos pagamentos à Segurança Social durante o estado de emergência e as isenções pagamentos de IRS e à Segurança Social nos três meses seguintes à emergência.

O URBAC19 pediu também que os juros oferecidos pela banca fossem inferior aos da linha Capitalizar, que, na sua perspectiva, “estavam nuns falsos 1,5%” quando significavam “uns juros reais de mais de 3%”. Os restaurantes propuseram ainda a suspensão das facturas de água, luz e gás, bem como dos contratos de telecomunicações. e também que o Governo pagasse os estímulos ao emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional.