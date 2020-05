Incêndio em apartamento na Póvoa de Varzim desaloja família

Seriam 7h quando a sirene dos Bombeiros da Póvoa de Varzim começou a chamar voluntários para um incêndio urbano. Na rua do Dr Flávio Gonçalves, não muito longe da estação de metro da cidade, um apartamento no segundo andar do n. 421 estava a ser parcialmente consumido pelas chamas. Os moradores, um casal e dois filhos, conseguiram sair de casa praticamente ilesos, mas foram encaminhados para o centro hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, por causa do fumo que inalaram.

Segundo o responsável pela protecção civil, Paulo Esteves, o fogo começou na sala, propagando-se para a marquise, cujos vidros acabaram por quebrar com o poder das chamas. Os bombeiros acabaram por conseguir conter o avanço do incêndio para os apartamentos contíguos, sendo que, os moradores do de cima saíram para a rua, por precaução, pela caixa de escadas, que não chegou a estar impedida. O primeiro andar, que terá danos provocados pela água usada no combate ao fogo, não está habitado.

Pelas 9h30, a origem do incêndio ainda estava a ser avaliada pela equipa chamada ao local, cuja preocupação se prendia também com o estado da placa entre os 2.º e 3.º andares, na zona afectada pelo fogo. A laje foi submetida a uma carga térmica elevada, mas desconhecia-se, então, se ficou estruturalmente danificada a ponto de impedir o regresso dos moradores, que ainda ficaram com marcas de fumo nas paredes e com a marquise parcialmente danificada.

Já os habitantes do apartamento que ardeu terão de ser realojados, eventualmente por familiares, segundo o irmão de um dos elementos do casal. A sua situação estava a ser avaliada também pela protecção civil municipal para se perceber se precisariam de algum apoio do município.