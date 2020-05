Covid-19 não trava avanço de um novo pavilhão multiusos em Gaia

O pavilhão multiusos, projecto de oito milhões de euros, que está a ser projectado para a zona dos Arcos do Sardão, em Vila Nova de Gaia, deverá começar a ser construído em Setembro, indicou o presidente da autarquia.

Depois de a abertura do concurso ter sido aprovada em Agosto do ano passado, pela maioria socialista, com duas abstenções do PSD, o projecto voltou esta segunda-feira a ser discutido em sessão camarária, a qual decorreu por videoconferência devido à pandemia de covid-19.

Em causa estava a aprovação do relatório do júri, procedimento necessário por se tratar de um concurso internacional, tendo a proposta sido aprovada novamente pelo PS e com a abstenção dos sociais-democratas. Em Agosto o PSD já tinha questionado “a utilidade e prioridade desta obra para os gaienses” e o vereador Cancela Moura voltou agora a fazê-lo, lembrando também que o país está a atravessar uma crise pandémica.

“Se há nove meses o PSD questionava a necessidade de realização de mais um pavilhão multiusos, por esmagadora maioria de razão não poderá agora apoiar esta proposta, apelando, por isso, à sensatez da Câmara para que suspenda, no mínimo, e por prazo não inferior a seis meses, a decisão sobre a realização deste investimento”, lê-se na declaração de voto dos sociais-democratas.

Cancela Moura disse que “a decisão de investimento em obras públicas poderá vir a ser necessária para o relançamento da economia”, mas considerou que “esta só deverá ocorrer apenas e quando houver conhecimento das reais necessidades em face do desfecho da actual calamidade sanitária, económica e social”. “Nessa altura uma reserva de oito milhões de euros pode fazer toda a diferença para acompanhar tais investimentos”, disse o vereador.

Em resposta, o presidente da Câmara referiu que “não está em causa uma questão de viabilidade económica e financeira”, apontando que, “exactamente ao contrário” do argumento do PSD, “é agora que esse investimento se revela mostra necessário”. O autarca lembrou que este equipamento, que ficará localizado junto à Estrada Nacional 222 (EN222), entre a Rua Arcos do Sardão e a Avenida Vasco da Gama​ tem uma área bruta de implantação superior a 3500 metros quadrados .

“Neste momento não temos um único equipamento com a dimensão necessária para permitir distanciamentos e afastamentos necessários. A não ser que queiramos que vá tudo para o [pavilhão] Rosa Mota [no Porto] ou para concelhos à volta, temos de avançar com este projecto. Não vou deixar que o município de Gaia fique ande a reboque. Precisamos de um equipamento arrojado”, disse Eduardo Vítor Rodrigues.

Já à margem da sessão, aos jornalistas, o autarca considerou que este equipamento “tem tudo para ser candidatável” às verbas do fundo europeu regional que não venham a ser utilizadas em projectos já aprovados, e apontou a expectativa de ver obra no terreno em Setembro.