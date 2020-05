Algarve ansioso para “meter os pés na água do mar” e enfiar os pés nas havaianas

“D. Otília, então o que é feito de si?”, pergunta a empregada da croissanteria Gardy, na rua de Santo António, encostada ao balcão improvisado, virado para o exterior. A principal artéria comercial da cidade começa a desabrochar. Ao fim de mês de meio de ausência, os clientes habituais que aproximam surgem como se fossem parte da família que esteve fora do alcance da vista, mas não do coração. A idosa dá passos miudinhos, com o corpo ligeiramente inclinado para esquerda, e a canadiana do lado direito. “Sabe, fui operada”, justifica.

Manuela Rosa, a trabalhar na casa há 33 anos, apresenta os croissants e os bolos como se estivessem a piscar o olho à clientela “Hoje [primeiro dia, após confinamento] vendi alguns bolos e e cafés, mas nada comparado ao que era dantes”, diz ao PÚBLICO, manifestando a esperança que as coisas mudem. D. Otília passa ao lado dos doces mas não da necessidade de pôr a conversa em dia: “Sabe, a operação deixou-me assim [a coxear]”, diz antes de prosseguir o passeio, acompanhada de uma jovem.

Quase em frente, do outro lado da rua, o café/pastelaria Gardy (casa-mãe) ainda está encerrado, sem data para a reabertura. As cadeiras da esplanada lateral, presas por uma corrente, servem de pouso e casa-de-banho pública para os pombos, que alia deixam marcas visíveis. As aves devem ter estranhado a ausência dos visitantes e as migalhas que deixam cair.

“Sem aviões, nem turistas estrangeiros, pode ser que os portugueses venham de férias”, alvitra Manuela Rosa, olhando para esta rua que é cartão-de-visita da capital algarvia. Junto à estação da CP, só os mais velhos é que usam máscara na rua. Os jovens só colocam a protecção quando entram nos comboios, como obriga a lei. “Quer saber a minha opinião?”, pergunta o empregado da empresa de segurança que presta serviço à Infra-estruturas de Portugal, dando de imediato a resposta: “Acho que isto vai descambar, noto que as pessoas andam demasiado à-vontade”, diz

Alguns cafés e pastelarias ensaiaram a reabertura, com cautela. Bolos, pão e cafés vendem-se à porta dos estabelecimentos, em modelo take away . Os empregados, de máscara na cara, servem as pessoas no exterior, com ou sem protecção.

Nas lojas de roupa e calçado, quase toda a manhã foi ocupada em limpezas e na preparação das montras: “Já recebi três telefonemas a pergunta pela nova colecção das havaianas”, confidencia Antónia Arsénio, empregada da casa Valério Sports, na rua de Stº António, a destacar as novas colecções. “As pessoas estão curiosas, querem conhecer as novidades [da moda]”. O tempo de Verão chama à praia, após os longos dias de Inverno passados em casa: “Há uma grande vontade de meter os pés na água do mar”, diz a empregada - “mais velha do que os patrões”, sublinha - enquanto arruma sapatilhas, e retoca a montra. “Na parte da tarde, acho que vai haver mais gente”, prevê.

O parqueamento automóvel na cidade ainda não é cobrado, os comboios regionais circulam com cerca de metade dos passageiros habituais, mas a Estrada Nacional (EN) 125 voltou à intensidade de tráfego quase habitual.

O quiosque da venda de jornais na estação da CP permanece com o aviso “temporariamente fechado”. Na montra, encerrada, estão expostas - da direita para a esquerda -, revistas, com capas, que falam da cozinha tradicional, bolos, decoração, jardinagem e casas-de-campo. Por fim, o destaque vai para um conjunto de “mini-guias” sobre saúde e assuntos espirituais: salmos e anjos.

No mercado municipal, quem tencionava fazer as unhas de gel não teve sorte. O quiosque da esteticista ainda não reabriu e nem vale a pena pedir aos “santinhos” porque a a loja está integrada num espaço ainda encerrado ao público