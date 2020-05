Dia 34: Por favor, não se armem em supermães e supermulheres!

Querida Filha,

Primeira segunda-feira fora do Estado de Emergência. Agora é que vão começar as birras de mãe a sério. Ou muito me engano ou vão ser as mães a ficar com os filhos em casa, a continuarem a fazer o papel de professoras a tempo inteiro, fora os almoços e os jantares, enquanto os pais vão rapidamente abandonar qualquer sombra de teletrabalho — embora esteja recomendado até final de Maio, vão alegar uma urgência patronal para voltarem aos seus postos.

Sem querer ser fatalista, e muito menos injusta, imagino que o desdobramento dos transportes para não andarem sobrelotados e todas as outras medidas que visam tornar esta abertura o mais cautelosa possível, a somar à necessidade de salvar a economia, vai servir como desculpa para alguns pais começarem a voltar cada vez mais tarde para casa.

Queres que continue a minha profecia negra? Então vou falar-te de como a mente de muitas mães funciona nestes momentos (pelo menos a minha, funcionaria): estupidamente aceitamos a divisão de tarefas, mãe com filhos e escola, pais “ganha-pão”. É a que parece mais lógica, ou porque o nosso ordenado é mais baixo e é “lógico” que sejamos nós a ficar, ou porque acreditamos mesmo que temos mais “jeito” para acompanhar os filhos (esquecendo que o jeito se apanha com o treino!), ou, pior ainda, porque temos pena da nossa cara-metade, que parece sofrer tanto mais do que nós por estar presa entre quatro paredes.

Seja como for, aceitamos. E eles aceitam também. Mas, depois, e há sempre um “mas”, e um “depois”, começamos a remoer por dentro, a acumular raiva, num “deve” e “haver” atento até que, um dia, explodimos. Explodimos, e eles aparentemente são apanhados de surpresa, e perguntam qualquer coisa como: “Mas não foi isto que tínhamos combinado?”

Ana, mães birrentas e as que não são assim tanto, acreditem na sabedoria de quem já viveu muito, e façam como o Governo: estabeleçam com os pais um programa de desconfinamento a 15 dias, renovável (ou não), com as expectativas muito claras. E, por favor, não se armem em supermães e supermulheres porque é provável que continuem a não poder contar com os avós, pelo menos não da mesma maneira. Nem das escolas, embora a miragem da abertura das creches, jardins-de-infância e ATL comece a surgir no horizonte. Se houver dinheiro para os pagar.

Querida Mãe,

Ui, essa sabedora parece-me preciosa, mas difícil de pôr em prática! Pedir às mulheres para não se armarem em supermulheres parece-me difícil! Acho que a ideia de que o têm de ser está tão enraizada em nós que, às tantas, já nem sabemos se o fazemos por “eles” ou por nós próprias.

Deixe-me hoje ser eu a fazer as provocações. Será que queremos mesmo que eles fiquem mais tempo com os miúdos? Queixamo-nos, nem que seja para dentro, de que nos ajudam pouco nas tarefas domésticas, mas aguentamos mesmo que sejam eles a arrumar? A vestir os miúdos? A ir ao pediatra? Parece-me que parte de nós construiu parte da sua identidade à volta dessa imagem de mãe omnipotente e omnipresente. Se abrirmos mão dela, ficamos com o quê?

Enquanto a mãe pensa nisto, para me dar uma resposta, vamos lá falar de desconfinamento. Para mim está a ser de longe a altura mais difícil desde que isto começou. Lidei bem com o dever de ficarmos em casa. Claro, porque tenho sorte na casa, na localização da casa, nos feitios dos meus filhos e no meu, que apesar de tudo não precisamos de tanta socialização como isso. Sorte, porque o meu marido apesar de continuar a trabalhar fora, tinha flexibilidade nos horários. Alguma sorte, dentro do azar do que esta pandemia representa para a minha profissão e para o meu rendimento, de que também o meu trabalho me tenha permitido mergulhar com mais calma na gestão desta “empresa familiar” (com desafios tão diferentes como cozinhar constantemente e reaprender a fazer divisões de números decimais). Mas, agora, nesta “reabertura”, fico com medo. E não é (só) do vírus.

É das decisões. Com quem vamos estar? E estar, de que forma? Com máscara, sem máscara, com cuidados redobrados, ou nem por isso? O que é exactamente “gradual”? O que é razoável? O que é inconsciente? Será que o senhor do talho preferia que não entrasse na sua loja? Será que estou a uma distância suficientemente segura e que deixa a outra pessoa confortável?

Bem dizem os neurocientistas que tomar decisões, num contexto de ambiguidade e com muitas opções, provoca imensa ansiedade. Se retomar a normalidade não é possível, a verdade é que não sabemos bem o que é suposto ser a “nova normalidade”, e temos medo de dar o primeiro passo, de sermos julgados. Será que vão ficar a olhar para mim se eu for ao parque com os meus filhos? Será que me vão crucificar se tiver tomado a decisão — consciente e mútua — de estar com os meus pais?

Mas o seu conselho é relevante para todo o desconfinamento, dentro e fora de casa. Precisamos de deixar as nossas expectativas claras às pessoas que vão estar em contacto connosco. Estar disposta a avaliar as nossas decisões. Aderir às máscaras sem vergonha. Aproveitar para mostrar aos nossos filhos a importância de agirmos não tanto em defesa de nós próprios, mas em defesa do outro, e que se o outro fizer o mesmo ficamos todos protegidos (e em consequência unidos). E não nos armarmos em juízes dos comportamentos alheios, sabemos lá do porquê das decisões que tomaram.

Mãe, isto tudo faz-me pensar em como, enquanto pais, corremos tantas vezes o risco de dar demasiadas opções aos nossos filhos... Mas isso fica para uma próxima carta.

Beijinhos!

