Em Évora, Fundação Eugénio de Almeida oferece 6000 refeições por mês na sua nova Cozinha Social

Encerrada ao público desde 14 de Março, embora com loja online de vinhos e serviço de take-away e de entregas ao domicílio de refeições, a Enoteca Cartuxa, no antigo Palácio da Inquisição, junto ao templo romano de Évora, acolhe agora uma Cozinha Social para “ajudar os mais vulneráveis”.

A iniciativa arrancou a 27 de Abril, com entrega gratuita de duas refeições diárias, compostas por uma sopa, um prato principal e uma sobremesa, a “pessoas e famílias que se encontrem em situações de vulnerabilidade”, avança a Fundação Eugénio de Almeida em comunicado. Todas as refeições são entregues num “único horário”, entre as 12h e as 14h.

O objectivo passa por “contribuir de forma positiva e assertiva e minimizar os impactos negativos sociais e económicos do difícil contexto vivido actualmente”, procurando “assegurar necessidades básicas de alimentação da comunidade da cidade de Évora”.

De carácter temporário, a Cozinha Social tem capacidade para doar 200 refeições por dia, “o equivalente a 6000 refeições por mês”, e manter-se-á em funcionamento “enquanto for necessário”. Conta com a colaboração de diferentes instituições que “referenciam as pessoas a serem apoiadas e, quando necessário, realizam a entrega das refeições”.

Em comunicado, a Fundação Eugénio de Almeida assegura ainda que “todas as normas de higiene e segurança recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde são seguidas com estrito rigor”.

Fundação Eugénio de Almeida criou uma Cozinha Social temporária para servir refeições aos "mais vulneráveis"

“Em momentos como o que vivemos, é imprescindível estarmos perto das pessoas e, com elas, participarmos activamente na construção de uma comunidade forte, unida e solidária”, afirma Francisco Senra Coelho, presidente do Conselho de Administração da fundação, em comunicado. “Por esse motivo continuamos a dar cumprimento à missão da fundação de fazer mais pelas pessoas, para mais pessoas, criando proximidade à distância. Acreditamos que as refeições que partilhamos solidariamente podem ajudar cada pessoa a encontrar força e confiança no futuro.”

No âmbito do plano de contingência face ao surto de covid-19, a Fundação Eugénio de Almeida decidiu encerrar o funcionamento de todos os espaços de visita e fruição pública a 14 de Março, incluindo a Enoteca Cartuxa, o Centro de Arte e Cultura, o Paço São Miguel, entre outros.

O espaço de restauração – que “evoca o ambiente informal de uma taberna” e alia os vinhos da Adega Cartuxa a uma “cozinha regional interpretada e reinventada de forma actual”, lê-se no site – passou a servir refeições em regime de take-away e de entrega ao domicílio no concelho de Évora. E, no início de Abril, foi lançada uma nova loja online com os vinhos e azeites produzidos, com entregas em todo o país sem custos para compras superiores a 40€.

A fundação criou, entretanto, a iniciativa #FundaçãoConsigo, “para estar mais próxima da comunidade que serve nos diferentes âmbitos da sua missão” e que conta com uma programação online, com visitas guiadas pelo património cultural da instituição, apresentação de peças patentes nas exposições do Centro de Arte e Cultura, actividades para os mais novos, entre outros.