O poder da comida está online: mais de 40 especialistas debatem a gastronomia em simpósio português em directo

Estar ligado, em vários sentidos, em busca de soluções para uma indústria offline. The Power of Food, um simpósio virtual organizado por Paulo Barata e Ana Músico (do festival gastronómico Sangue na Guelra) que acontece nos dias 4 e 5 de Maio, reunirá um conjunto de mais de 40 convidados de todo o mundo para uma série de conversas sobre o antes e depois da restauração e da gastronomia no contexto do COVID-19.

“Nós, como muita gente, passámos por muitas fases. A primeira de agitação, e depois de angústia, e ansiedade. Não só a nossa, mas a geral, a global, dessa experiência que estamos a viver em conjunto. Neste mix de sentimentos, entendemos que deveríamos fazer alguma coisa, dizer alguma coisa,” contou Ana ao PÚBLICO.

A solução foi repaginar o simpósio físico, que estava marcado para Maio e foi adiado para Outubro, e convocar amigos e conhecidos – que, por sua vez, convocaram outros amigos – para dois dias de reflexão sobre o papel da gastronomia durante e após a pandemia. “Para já, nós gostaríamos de promover a interacção entre este players – que parte deste momento de solidariedade, de espírito aberto e de necessidade de partilha. A isso se deve o entusiasmo que se gerou à volta dessa iniciativa.”

Paulo e Ana devem também esta adesão de figuras internacionais (entre os convidados estão Daniel Humm, dos Estados Unidos, Gaggan Anand da Índia e Alex Atala, do Brasil) à universalidade da experiência da gastronomia e das questões vividas pelo sector da restauração em todo o mundo, à medida que a covid-19 foi-se espalhando: “Podemos aprender muita coisa uns com os outros porque os timings são diferentes, agora estamos em um ponto e os outros países em outros pontos.” Todas as conversas, à excepção de duas, serão em inglês.

Ao longo de dois dias o evento contará com oito blocos diários, de 30 minutos cada, onde os convidados estarão numa conversa ‘solta’. “Vamos tentar tirar tópicos, mas as conversas vão ser seguramente variadas. O evento surgiu no contexto da pandemia de covid-19 e a crise em que entrámos, mas estamos a preparar com os colaboradores tópicos para que as conversas sejam ricas.”

Estes temas incluem, entre outros, o papel da comunicação social na gastronomia (com a participação de Alexandra Prado Coelho, do PÚBLICO), Cinema e Documentários de Gastronomia (com Andrea Petrini, crítico gastronómico, e Olivier Joyard, documentarista); e um painel em português que se dedicará a entender os desafios que encontrará a restauração independente após o fim do estado de emergência (com os chefs Alexandre Silva, Hugo Brito e Vasco Coelho Santos).

Para o futuro, os organizadores esperam ver uma pequena revolução no sector, e esperam que o Power of Food seja em parte inspiração e em parte catalisador das mudanças. “Estaremos a trocar aspectos dos restaurantes que se podem abrir, que conceitos podem trazer, que tipo de comida poderão fazer, que tipo de experiência proporcionar – só que agora numa realidade nova, de distanciamento social, de desconfiança,” completou a dupla. “O sonho seria a geração de uma plataforma de partilha internacional de boas práticas, como por exemplo, modelos de gestão de restaurantes.”

O simpósio será transmitido ao vivo na página de Facebook do evento, e ficará disponível posteriormente para quem o desejar assistir.