BPI surpreende e regressa a uma liderança portuguesa

O BPI mudou de liderança. O presidente da comissão executiva, o gestor espanhol Pablo Forero, decidiu sair no final do mandato, levando à subida de João Pedro Oliveira e Costa como novo presidente-executivo (CEO). Uma mudança que volta a colocar à frente do banco um gestor português, retomando a trajectória que tinha sido percorrida por Artur Santos Silva e Fernando Ulrich.

