Vínculos prorrogados até ao final da época para quem está em fim de contrato

Os contratos de treinadores e jogadores da I Liga que terminavam no final da presente temporada serão prolongados até ao termo da época desportiva. A medida foi comunicada nesta segunda-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e resultou de um entendimento entre o organismo liderado por Pedro Proença, a Federação Portuguesa de Futebol e os sindicatos de jogadores e de treinadores.

Seguindo as orientações da FIFA para estes casos, o final destes contratos (que iriam terminar no final de Junho) será ajustado para “o dia seguinte ao último jogo oficial das competições desta época”, sendo que a I Liga portuguesa é o único escalão do futebol português que irá retomar a actividade - o regresso das competições está previsto para o último fim-de-semana de Maio, havendo ainda dez jornadas por disputar na I Liga mais a final da Taça de Portugal, que costuma ser o último jogo da época.

“Os contratos de trabalho desportivo ou de formação desportiva, celebrados entre clubes participantes da Liga NOS e treinadores e jogadores, e respectivos vínculos desportivos cujo termo ocorra na época desportiva em curso, tal como definido regulamentarmente, consideram-se automaticamente prorrogados até termo da época tal como definido no número anterior”, explica a LPFP em comunicado, acrescentando que esta medida também se aplica aos “contratos de cedência temporária” (empréstimos).