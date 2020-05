Mundiais de natação adiados para Maio de 2022

Os Mundiais de natação, previstos para o Verão de 2021 no Japão, foram reagendados para Maio de 2022, face ao adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, devido à pandemia da covid-19.

Os Mundiais, que estavam agendados para Fukuoka, na ilha de Kyushu, ao sul do Japão, foram recalendarizados para o mesmo local, mas no período entre 13 e 29 de Maio de 2022, indicou a Federação Internacional (FINA).

A competição, que contempla, além das distâncias em piscina, provas em águas livres, saltos para a água, natação sincronizada e polo aquático, estava inicialmente prevista para o período entre 16 de Julho e 1 de Agosto de 2021.

Essa data tornou-se difícil de manter a partir do momento em que se decidiu adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano, devido ao novo coronavírus, com o Comité Olímpico Internacional a definir as datas entre 23 de Julho e 8 de Agosto de 2021.

“Depois de contactarmos as partes interessadas […], não temos dúvidas que a decisão oferecerá as melhores condições possíveis a todos os participantes”, adiantou o presidente da FINA, o uruguaio Júlio Maglione.