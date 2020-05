Liceo da Corunha quer jogar no campeonato português

Como tem acontecido com várias equipas em várias modalidades de vários países, o Liceo da Corunha sente-se defraudado com decisões tomadas nestes tempos de pandemia. Depois da decisão da Federação Espanhola de Patinagem de dar por terminada a época na OK Liga e atribuir o título de campeão de hóquei em patins ao Barcelona, o clube galego está a explorar a hipótese de competir no campeonato português. Com a perspectiva de alinhar numa Liga alargada a 16 equipas (15 da Catalunha), o Liceo entende que deixará de ter condições para jogar em Espanha e a mudança para as competições portuguesas está em cima da mesa.

A hipótese foi levantada por Anton Baldomir, director do clube galego, em declarações reproduzidas pela agência EFE. “Se existisse essa possibilidade, iríamos estudá-la de forma muito detalhada”, declarou o dirigente do Liceo. O jornal La Voz de la Galicia acrescenta que a intenção do clube galego em mudar-se para os campeonatos portugueses estará enquadrada num plano mais ambicioso de se fazer acompanhar por outras equipas da Galiza. Segundo este jornal, seria economicamente “mais atractivo” jogar com equipas portuguesas do que “ir à Catalunha de 15 em 15 dias”.

O PÚBLICO contactou a Federação Portuguesa de Patinagem sobre esta possibilidade, mas a única posição oficial é a de que a direcção do organismo não tem nada a declarar sobre este assunto. Já a Federação Espanhola, pela voz do seu presidente Carmelo Paniagua, diz que esse é um cenário sem viabilidade. “Já me falaram disso, é a raiva de um dirigente numa conversa com um jornalista. É inviável. De Portugal já nos disseram que, se o impossível acontecer, o Liceo teria de começar na terceira divisão”, afirmou Paniagua ao jornal Marca.

A OK Liga foi interrompida a uma jornada do final da época regular. O Barcelona, onde jogam os internacionais portugueses João Rodrigues e Hélder Nunes, liderava com 72 pontos, seguido do Liceo, com 61, já ambos com o lugar definido no “play-off” de apuramento do campeão, que envolve os dez primeiros. No último sábado, a federação espanhola deu por terminado o campeonato, atribuindo o título ao “Barça” (o seu sétimo consecutivo) e decidindo-se por não despromover ninguém, alargando o campeonato na próxima época de 14 para 16 equipas.

O Liceo, única equipa não-catalã do primeiro escalão do hóquei espanhol, sentiu-se prejudicado por esta decisão federativa, argumentando que foi precipitada porque tinha sido acordado pela Associação de Clubes que “pelo menos se iria jogar a final, à porta fechada”. Vice-campeã nas duas últimas temporadas, a formação galega é a segunda equipa com mais títulos na OK Liga (sete, último dos quais em 2013), apenas atrás do Barcelona (30), e a única equipa de fora da Catalunha que foi campeã.