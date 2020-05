Federação inglesa acautela perdas de 341 milhões até 2024

A Federação Inglesa de futebol (FA) prevê um corte de 75 milhões de libras (cerca de 85 milhões de euros) no orçamento anual para fazer face ao défice calculado de 300 milhões de libras (341 milhões de euros) nos próximos quatro anos. É este o impacto estimado da pandemia de covid-19 no organismo britânico.

Greg Clarke, presidente da FA, enviou uma carta aos membros do conselho do organismo alertando para o pior dos cenários, que aponta para os 300 milhões de libras de perdas no próximo quadriénio. “A direcção concordou, por isso, que um corte adequado ao orçamento anual rondará os 75 milhões”, explicou.

“Claramente que isto vai ter impacto em muitos dos nossos planos, porque todas as dimensões do jogo vão ser afectadas, bem como projectos que todos valorizamos. Não há outra forma e peço-vos a todos que nos ajudem a construir este plano revisto”, adiantou.

Há uma reunião do Conselho da FA prevista para 21 de Maio, sendo que a questão mais urgente é decidir se e quando a Premier League irá ser retomada. De resto, na passada sexta-feira os clubes do principal escalão reuniram-se, via videoconferência, para debaterem soluções que permitam o regresso aos relvados no final do mês.

Somente os jogos e eventos realizados no Estádio de Wembley, em 2018-19, geraram 70,6 milhões de libras do total de receitas da FA que atingiu os 467 milhões. Greg Clarke olha, por isso, com muitas reservas para os tempos que se seguem: “A realidade é que não sabemos como as coisas vão desenrolar-se, mas com o distanciamento social assistiremos a mudanças substanciais no ecossistema do futebol”.