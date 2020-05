Clubes da Liga reatam treinos em bloco com FC Porto e Benfica no topo

Depois de Sporting, Sp. Braga e Famalicão terem antecipado o regresso aos treinos, foi a vez de todos os clubes da I Liga, à excepção dos açorianos do Santa Clara, retomarem a preparação com o objectivo de poderem apresentar-se o mais próximo possível da forma ideal quando o campeonato for reactivado, no final do mês, à porta fechada, apesar de a decisão estar dependente da aprovação da Direção-Geral da Saúde.

Os clubes aproveitaram o sinal dado pelo Governo, que abandonou o estado de emergência decretado em meados de Março (como medida de combate à pandemia de covid-19), dando assim início ao desconfinamento com o novo estado de calamidade que permite diversas actividades, entre as quais o futebol.

Assim, FC Porto, Benfica, Rio Ave, V. Guimarães, Moreirense, Gil Vicente, Boavista, V. Setúbal, Belenenses SAD, Tondela, Marítimo, Paços de Ferreira, Portimonense e Desp. Aves avançaram para o terreno, enquanto o Santa Clara aguarda permissão das autoridades de saúde dos Açores, perspectivando regressar nesta quinta-feira.

Cumpridos os exames imunológicos, o FC Porto – líder da Liga – dividiu o plantel em três grupos, realizando treinos separadamente e com horários diferenciados no Olival. O treinador, Sérgio Conceição, manterá a metodologia durante esta semana.

No encalço dos “dragões”, o Benfica assumiu o objectivo inicial, com o técnico Bruno Lage a garantir uma entrega incondicional, apesar de a conjuntura difícil que o mundo vive.

“Vamos passar à fase seguinte, num contexto inédito. Mas não será por isso que deixaremos de andar ‘a mil’”, declarou ao site do clube da Luz.

Um pouco mais adiantados nos processos, sobretudo de rastreio e planeamento físico, sobretudo no relvado, Sp. Braga e Sporting (3.º e 4.ª classificados) prosseguiram os treinos de acordo com o programado, estando igualmente o Famalicão (revelação da época, entretanto superado por Rio Ave e V. Guimarães) num patamar ligeiramente mais elevado.

O cenário repetiu-se um pouco por todo o país, com o plantel do Desp. Aves a não cumprir os testes à covid-19, assegurando todas as restantes determinações, enquanto o Gil Vicente anunciou que todos os resultados ao novo coronavírus foram negativos, a exemplo do verificado no V. Guimarães, V. Setúbal, Paços de Ferreira.