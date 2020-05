Testemunhos de um isolamento obrigatório, sem filtros

Como é o seu dia-a-dia? O que vê da sua janela? O que o move ou entristece? O que sente perante este inimigo invisível? Como se tem adaptado e reinventado? Num cenário que pode parecer monótono, limitado ao lar, há muitas histórias para contar e nem todas vêm com os filtros bonitos da Internet.

Para que estes dias de confinamento não fiquem apenas na memória de cada um mas gravados e registados na história real do país, a actriz Marlene Barreto lança-se ao projecto Isolamento Obrigatório, um documentário que irá mostrar as imagens desta quarentena em Portugal.

Para isso convida os portugueses a participarem activamente e enviarem os seus testemunhos, registados em vídeo, pondo cada um no lugar de protagonista e mostrando como se vive neste quotidiano feito entre quatro paredes.

Os vídeos deverão ser gravados no formato horizontal, no telemóvel, máquina fotográfica ou outro equipamento digital, e enviados para o endereço [email protected].

As histórias serão depois reunidas e integradas no projecto cinematográfico, produzido em parceria com a Casulo - Núcleo de Artes Performativas do Grémio Dramático Povoense e a Mescla Criativa. Nele estarão representados vários perfis sociais e as repercussões da pandemia na vida de cada um.