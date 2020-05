Taika Waititi vai escrever e realizar um filme Star Wars

Por causa de um trocadilho entre “May the 4th” e “May the Force”, 4 de Maio é o dia de Star Wars. Este ano, a Lucasfilm guardou a data para anunciar que Taika Waititi, o realizador neozelandês de títulos como Boy ou Hunt for the Wilderpeople, bem como do filme Marvel Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, que lhe valeu este ano um Óscar de Melhor Argumento Adaptado, vai co-escrever e realizar o seu próprio filme da saga. Ao lado dele, na escrita, estará a britânica Krysty Wilson-Cairns, que assinou os guiões de 1917, de Sam Mendes – que também foi nomeado para os Óscares deste ano –, e o vindouro Last Night in Soho, de Edgar Wright, em parceria com ambos os realizadores.

Waititi já tinha realizado o último episódio da primeira temporada de The Mandalorian, a série exclusiva Disney+, passado no universo Star Wars. Segundo o comunicado da Lucasfilm, o novo filme será lançado nos cinemas e não será apenas um conteúdo para o serviço de streaming da Disney, que está previsto chegar a Portugal no Verão.

A produtora anuncia também que Leslye Headland, dramaturga, argumentista e realizadora responsável por séries como Russian Doll e filmes como Bachelorette, está a desenvolver, como criadora, guionista e produtora executiva, uma nova série passada neste universo para a Disney+.

As datas de estreia destes projectos não foram anunciadas, mas Waititi ainda tem vários trabalhos em mãos. Além de um novo Thor, vai adaptar Roald Dahl para a Netflix, tem um filme dramático sobre futebol para acabar, está envolvido numa versão televisiva de Time Bandits, de Terry Gilliam, e ainda What We Do in the Shadows, a série feita a partir do mockumentary que ele e Jemaine Clement realizaram em 2014 – a segunda temporada, que chega cá via HBO Portugal, arrancou em meados de Abril.

Mas também é possível que as coisas corram mal. Ainda em Outubro, David Benioff e D.B. Weiss, criadores da versão televisiva de A Guerra dos Tronos, abandonaram os planos para fazerem uma trilogia de Star Wars. Anos antes, Phil Lord e Chris Miller deixaram a meio a produção de Solo: Uma História de Star Wars, passando a tocha a Ron Howard, e Colin Trevorrow também saiu do barco do Episódio IX da saga. Antes disso, Gareth Edwards, realizador de Rogue One, foi substituído por Tony Gilroy na fase final da produção do filme.