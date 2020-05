Poesia à distância com José Luís Peixoto

José Luís Peixoto (n.1974), autor de Autobiografia, Galveias, Nenhum Olhar e Morreste-me, entre outros títulos, é o orientador da Oficina de Escrita de Poesia à distância, promovida pela Câmara Municipal de Oeiras.

Aliando a tecnologia ao #ficaremcasa, propõe-se uma “reflexão e exercícios à volta desta forma tão especial de escrita”, em directo, com a ajuda e os testemunhos do escritor português.

As quatro sessões que ensinam a escrever poesia terão lugar nos dias 5, 7, 12 e 14 de Maio, das 18h às 20h, através da plataforma Zoom. A iniciativa é gratuita e está aberta a todos os interessados (máximo de 20 participantes), com ou sem experiência de escrita poética, sendo necessária a inscrição no site do município.