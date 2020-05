Morreu o actor brasilieiro Flávio Migliaccio, o Tio Maneco

O actor, argumentista e realizador brasileiro Flávio Migliaccio foi encontrado morto, esta segunda-feira, na propriedade que possuía desde os anos 1970 na Serra do Sambê, em Rio Bonito, no Brasil. O jornal O Globo noticia que o actor deixou uma carta para os seus familiares. Tinha 85 anos.

A sua última participação como actor na televisão brasileira aconteceu em 2019, na novela Órfãos da Terra, onde interpretava Mamede Aud. Mas, ao longo da sua carreira, entrou em muitas telenovelas como Rainha da Sucata, onde interpretava a personagem Osvaldo Moreiras, mais conhecida por ‘Seu Moreiras’, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Senhora do Destino e Passione.

Flávio Migliaccio na telenovela Órfãos da terra

Flávio Migliaccio foi o xerife da telenovela O Primeiro Amor (1972), cujo sucesso levou a que repetisse a personagem na série Shazan, Xerife & Cia. Foi também o Nestor da Silva, o ‘Neco’, da telenovela O Astro (1977), que em Portugal conquistou um grande sucesso de audiência.

O actor era também conhecido pela personagem Tio Maneco, da série As Aventuras do Tio Maneco. Por causa dessa interpretação, tornou-se também o argumentista e o realizador de vários filmes onde repetiu a personagem: Aventuras com Tio Maneco (1971), O Caçador de Fantasma (1975), Maneco, O Super Tio (1980).

Flávio Migliaccio como Tio Maneco

Flávio Migliaccio começou a carreira em 1954, no Teatro Arena, em São Paulo, cidade onde nascera vinte anos antes. Tinha feito um curso de teatro com o encenador italiano Ruggero Jacobbi. Em 1960, entrou como actor na peça A Revolução na América do Sul, de Augusto Boal, dirigida por José Renato. E contracenou com Jô Soares em Viva o Gordo, nos anos 1980.

Era irmão da actriz, também já desaparecida, Dirce Migliaccio (1933-2009), a Emília de outra série infantil, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde Flávio também entrou.