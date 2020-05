A Cantar em Português com artistas lusófonos

Com concertos e outros espectáculos adiados ou cancelados, a UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa dá música a todos os que se encontram a cumprir o isolamento social.

A iniciativa A Cantar em Português #ficoemcasa põe online um cartaz feito de artistas lusófonos, dos quatro cantos do mundo: Camila Masiso (Brasil), Cao Bei (China), Costa Neto (Moçambique), Guto Pires (Guiné-Bissau), Paulo de Carvalho (Portugal), Paulo Flores e Yuri da Cunha (Angola), Tonecas Prazeres (São Tomé e Príncipe) e Zézé Barbosa (Cabo Verde).

Cada um contribui com uma canção para o repertório, formando no conjunto uma espécie de mosaico cultural, diverso e com a nota comum assente na língua portuguesa, um dos cinco idiomas com mais falantes no mundo. Para escutar as músicas, basta ir à página da UCCLA e passear pela playlist.