Aldir Blanc, um dos grandes compositores brasileiros, não resistiu à covid-19

Aldir Blanc foi um dos maiores compositores da música popular brasileira e o seu nome está associado a inúmeras canções que fizeram história, como O bêbado e a equilibrista, Agnus sei, Bala com bala, O mestre-sala dos mares ou Dois pra lá, dois pra cá. No dia 23 de Abril foi-lhe diagnosticada covid-19 e encontrava-se internado no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em estado considerado grave, segundo os relatos da imprensa brasileira, que ia acompanhado o evoluir do seu estado de saúde.

Acabou por não resistir e morreu na madrugada desta segunda-feira. Tinha 73 anos. Quando completou 50 anos, em 1996, foi lançado um disco com 20 das canções que o celebrizaram, num tributo reconhecido à sua obra. A apresentação, gravada, é de Dorival Caymmi.