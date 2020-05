Neurónios e células imunitárias beijam-se. Na saúde e na doença

O imunologista Henrique Veiga Fernandes, co-director do Centro Champalimaud, é daqueles comunicadores de ciência com que gostamos de nos cruzar, principalmente se o assunto for complexo. Salpica o discurso com metáforas que permitem visualizar o que quer dizer, como aconteceu agora ao explicar a relação íntima, e até há pouco tempo desconhecida por completo, entre o sistema nervoso e o sistema imunitário – e que acaba de lhe valer uma bolsa da Iniciativa Chan Zuckerberg, lançada em 2015 por um dos fundadores do Facebook, Mark Zuckerberg, e pela sua mulher, Priscilla Chan. É a primeira vez que um investigador português ganha esta bolsa, num projecto conjunto com outros dois investigadores da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos.

Continuar a ler