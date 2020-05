Domingo quente põe vários concelhos sob risco de incêndio

Três concelhos do distrito de Faro e dois do distrito de Beja estão este domingo em “risco elevado” de incêndio devido à previsão de temperaturas altas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA).

De acordo com a informação publicada no site do IPMA, estão em “risco elevado” de incêndio os concelhos de Almodôvar e Odemira, no distrito de Beja, e os concelhos de Aljezur, Silves e Alcoutim e Tavira, no distrito de Faro.

Há ainda vários concelhos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro com “risco moderado” de incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, engloba cinco níveis, variando entre “reduzido” e “máximo”.

O cálculo é feito com base nos valores, observados às 13h, da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação ocorrida nas últimas 24 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo céu geralmente pouco nublado, temporariamente muito nublado por nuvens altas.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante sul a partir do meio da manhã, tornando-se moderado a forte (até 45 km/h) nas terras altas a partir do início da manhã.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro.

As previsões apontam para uma subida acentuada da temperatura máxima, em especial no litoral oeste.

As temperaturas máximas previstas para este domingo são de 34 centígrados em Santarém, 32 em Beja, 31 em Lisboa, 30 em Coimbra, 29 no Porto, Viana do Castelo, em Faro e no Algarve e 27 em Bragança.