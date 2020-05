Representante da República destaca “comportamento responsável” da população da Madeira

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, realçou este domingo o “comportamento responsável” da população da região na luta contra a covid-19 durante o estado de emergência, vincando que “muito contribuiu” para não haver vítimas mortais no arquipélago.

“Agora que a competência do representante da República regressa à normalidade, quero agradecer a colaboração de todos, e em particular do Governo Regional e da Assembleia Legislativa”, sublinha Ireneu Barreto, em comunicado.

O estado de emergência esteve em vigor entre 19 de Março e 2 de Maio, passando o país e a região para o regime de estado de calamidade a partir da meia-noite deste domingo.

No comunicado, Ireneu Barreto evoca também o “empenho” das forças de segurança e das Forças Armadas, sublinhando o papel dos respectivos comandos, comandantes e profissionais.

“Destaco também o papel incansável e insubstituível das autoridades regionais de saúde e dos demais profissionais de saúde da Madeira e do Porto Santo, bem como todos os que, com o seu trabalho, contribuíram para atenuar as consequências nefastas desta pandemia”, lê-se no comunicado.

O representante da República manifesta ainda a sua “gratidão” ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro, António Costa, pelo “apoio e disponibilidade” num momento “tão difícil para todos nós”.

“Viveremos ainda um longo período de incerteza, exigindo de todos nós uma permanente vigilância e consciência de que o perigo persiste. Como sempre, estou sempre disponível para os madeirenses e porto-santenses, deixando-lhes uma palavra de esperança”, lê-se no comunicado.

A Madeira regista 86 casos de covid-19, já com 47 recuperados, segundo dados divulgados domingo pelas autoridades regionais de saúde. Dos 39 casos de infecção activa, apenas um doente se encontra hospitalizado, sendo que os restantes apresentam sintomas ligeiros e estão em isolamento no domicílio e numa unidade hoteleira requisitada pelo Governo Regional. Em Portugal, morreram 1043 pessoas das 25.282 confirmadas como infectadas, e há 1689 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.