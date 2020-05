Comemorações do 1.º de Maio: igualdade perante a lei?

Ao ver pelas televisões o que foram ontem, 1 de Maio, as comemorações do Dia do Trabalhador em Lisboa, interroguei-me sobre qual o significado do preceito constitucional da igualdade dos cidadãos perante a lei. Claro que a DGS deu o seu aval ao que se passou na Alameda em Lisboa, mas o que gostaria de saber é a respectiva justificação, pergunta que lanço também ao Presidente da República e ao primeiro-ministro, depois das numerosas exigências que nos foram feitas para as não-deslocações entre concelhos nestes três dias. Quais os argumentos para os privilégios de algumas centenas de cidadãos perante os outros milhões?

Já agora, estou curiosa a respeito do que se vai passar no 13 de Maio. Porque é que os devotos de Fátima não se podem também espalhar pelo santuário como os membros da CGTP pelos relvados da Alameda? É só curiosidade em relação à argumentação de quem decide.

Teresa Seruya, Lisboa

Desconfinar ou desconfiar

O anúncio do desconfinamento faseado faz crescer a desconfiança. Com a dificuldade para comprar máscaras e gel desinfectante, como vamos socializar? Como vai ser mantido o distanciamento social nos transportes públicos, nas salas de aulas, nos ginásios, nos centros comerciais, nos hotéis, nas praias, nas fábricas e nos escritórios? Os portugueses precisam de sentir confiança para ajudar na recuperação da economia. Com a suspensão das festas populares, as autarquias deveriam investir as verbas que estavam disponíveis para esses eventos na protecção das populações. Os testes, por exemplo, deveriam ser obrigatórios.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O regresso precipitado do futebol

Não consigo perceber qual a lógica de fazer regressar o futebol da I Liga a partir de 30/31 de Maio, mesmo sabendo que os jogos serão à porta fechada. O futebol é um deporto de grande contacto entre os jogadores e só por este facto nada recomendaria tal precipitação. Era bom que os jogadores, de quem quase nunca se fala neste contexto, tornassem públicos os seus receios e a sua posição. Se um qualquer jogador de uma equipa ficar contaminado, essa equipa terá de ser impedida de fazer jogos nos 14 dias seguintes e, então, lá vai ao ar toda a pressa de acabar o campeonato. Sinceramente, a decisão de fazer voltar o futebol não tem pés nem cabeça.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PÚBLICO Errou

Ao contrário do que se refere na notícia “Se não existirem condições de segurança, directores não reabrirão as escolas”, publicada na edição de 1 de Maio, o regresso às aulas presenciais dos alunos dos cursos profissionais não é uma medida nova. Na verdade, já se encontrava prevista no diploma de 13 de Abril que estabeleceu as medidas excepcionais para o sector da educação.