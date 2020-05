Trinta graus e Carcavelos está deserta

Pantalonas amarelas com florezinhas, chinelos de enfiar no dedo, saco de pano a tiracolo, a parte de cima do biquíni exposta ao sol. Está na cara: Isabela queria passar a manhã na praia com a amiga Tainá, mas os planos saíram furados. “A gente vinha à praia, só depois é que vimos que não podíamos”, comentam, encostando-se à grade de onde se avista o imenso areal de Carcavelos.

Estão quase trinta graus Celsius e a praia está deserta de gente. Andam uns dois ou três cães entretidos com o riacho que escorre para o mar, nada mais. “A gente pensou que já havia liberação para as praias”, diz Tainá. As duas amigas vêm desiludidas, mas não excessivamente. O calor pedia praia e mar, um passeio na marginal e duas cervejas também servem. “Segurança ainda vai demorar muito. Mesmo quando abrirem cafés e restaurantes não vai ser como dantes”, afirma Isabela.

Entre Carcavelos e São Julião da Barra, onde os concelhos de Cascais e Oeiras se limitam, há dezenas de corredores e ciclistas domingueiros, ocupando o asfalto que geralmente lhes está vedado. O trânsito automóvel é escasso, praticamente inexistente.

Na rotunda em frente ao forte, a PSP pára todos os condutores para averiguar de onde vêm e para onde vão. “I want to put gasolina”, diz um homem num Fiat 500 descapotável, ignorando que o posto de combustível que procura, ali a meio quilómetro, fica já noutro concelho. O agente explica-lhe: o estado de emergência terminou, mas ainda se mantém a proibição de circular entre concelhos. O homem abre a boca de espanto, agradece e dá meia volta.

Entre as 9h e as 12h, nesta rotunda, 61 automobilistas provenientes de Oeiras foram mandados para trás pela polícia. “Muita gente acha que já pode fazer tudo à vontade porque acabou o estado de emergência”, diz um agente que vai anotando num pequeno papel o número de carros que por ali passam.

A praia de Santo Amaro de Oeiras também esteve vazia Nuno Ferreira Santos Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para caminhar ou fazer desporto no passeio marítimo Nuno Ferreira Santos Em Belém, Lisboa, o passeio junto ao rio também foi procurado por muitos, mas sem ajuntamentos Nuno Ferreira Santos Em Monsanto, Lisboa Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Nuno Ferreira Santos

Todos os lugares de estacionamento estão vedados por fitas e grades, os bares de praia estão fechados e as escadas e terraços que conduzem ao areal têm barreiras para que ninguém passe. Há quem o faça, ainda assim. Três nadadores-salvadores calcorreiam a praia de uma ponta à outra e abordam quem encontram. Acabam de falar com uma família que repousa num rochedo.

“Avisar, alertar, sensibilizar”

“O trabalho consiste muito na prevenção: avisar, alertar, sensibilizar”, explica Paula Vilafanha, da Associação Braveheart, a que pertencem estes nadadores-salvadores. A pedido da Câmara de Cascais, estes homens e mulheres têm ‘patrulhado’ as praias de Carcavelos, Guincho, Conceição, Moita, Tamariz, Parede e São Pedro, mas o seu único poder é o da oratória. Pedem às pessoas “para cumprir as regras, para não tirar as barreiras” e isso “tem funcionado”, diz Paula Vilafanha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há sempre excepções à regra. Marieta ignorou as fitas e as barreiras e é a única pessoa no terraço mais próximo da praia, onde a encontramos a fazer alongamentos. Discutiu com polícias e nadadores-salvadores para poder estar aqui, irrita-a o que diz ser a hipocrisia do mundo. “Eu entendo a gravidade disto, mas num mês paramos a vida toda e não somos capazes de resolver outros problemas importantes do planeta?”, indigna-se, reclamando um plano global para as alterações climáticas que, adivinha, não virá.

As praias de Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias também estão vazias, embora o passeio marítimo se encha com skaters, caminhantes e ciclistas. O edital que a Câmara de Oeiras pregou nas grades permite passeios no areal, mas não a estadia. Três raparigas e os seus três pequenos cães desafiam a norma em Santo Amaro. “Foi só para eles correrem mais à vontade, que aí há pessoas e é confuso.”